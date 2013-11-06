البابا تواضروس يهنئ منصور والببلاوى والسيسى بالعام الهجرى الجديد

بعث البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة إلى الرئيس عدلى منصور، بمناسبة العام الهجرى الجديد.

وقال البابا، فى برقيته، "يسرنى فى مناسبة عيد رأس السنة الهجرية أن أبعث لسيادتكم باسم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجميع أبناء الكنيسة فى مصر والعالم، لسيادتكم ولجميع أحبائنا إخوتنا المسلمين فى وطننا العزيز، بخالص التهنئة القلبية مع تمنياتنا بالسلام والخير لكل المصريين، مع صادق تمنياتنا لكم بالتوفيق فى جهودكم المباركة نحو النهوض بوطننا العزيز لكى تتحقق كل آمال المصريين بالتقدم والازدهار، وفقكم الله فيما لخير وطننا الحبيب.. كل عام وأنتم بخير".

كما بعث البابا تواضروس الثانى برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية.