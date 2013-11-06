أحد المفرج عنه بليبيا: شاهدنا الموت بأعيننا

أكد “ممدوح شعبان يوسف” أحد المفرج عنهم بليبيا، والمقيم بقرية الغربى بهجورة بمركز نجع حمادى بقنا، أننا ذهبنا إلى ليبيا بعد أن فشلنا فى الحصول على مصدر رزق ببلادنا وكنا نأمل بالحصول عليها فى ليبيا، إلا أن الأقدار لم تشاء ذلك، فبعد أن سافرنا الى ليبيا تاركين بلادنا فوجئنا بالإهانة والاختطاف على يد مسلحين ليبيين، وشاهدنا الموت بأعيننا، مشيرا إلى أنهم قطعوا 27 ساعة متواصلة للوصل إلى ليبيا بعد أن استقلينا سيارة الى معبر السلوم، ومنها تم تغيير السيارة، ثم استقلينا سيارة أخرى لليبية، وبعد مسافة فوجئنا بطلب الليبيين أصحاب السيارة دفع 40 دينار لكل مسافر مصرى بحجة استخراج بطاقات للتأمين الصحى ثم توجهنا إلى طريق البيضاء الليبية، وبعدها فوجئنا بقيام مجموعه مسلحة فى الطريق تقوم باستيقافنا وتفتيش السيارة وبعدها تم اقتيادنا إلى حجرة تحت الأرض وكان يوجد بها ما يقرب من 250 شخص معظمهم من الأفارقة وكان بينهم 60 مصريا بينهم 12 شخص من مركز نجع حمادى، وبعدها تم تعاملنا معاملة سيئة والتهديد بإطلاق النيران علينا وفرض أتاوات يومية بواقع 21 دينار لكل شخص بالأضافه إلى أنهم كانوا يقدموا لنا وجبة طعام واحدة وهى الأفطار كانت عبارة عن رغيف خبز وقطعة جبنة والحمامات كانت بالأدوار ولمدة معينة ومن يتأخر عن هذه المدة يقومون برش المياة علية والتعدى علية بالضرب.

وتابع شعبان قائلا أننا فوجئنا فى اليوم الثالث بأنهم يطلبون من المصريين ال 60 للاستعداد للعودة إلى مصر وقبل مغادرتنا لهذا المكان تم ختم جميع الجوازات الخاصة بالمصريين بمغادرة نهائية من الأراضى الليبية وبعدها لم نشعر بأنفسنا من المفأجاة إلا ونحن أمام منفذ السلوم بعد أن عشنا أيام من الرعب والخوف.

وأضاف “شعبان يوسف” بأن والدة علم بخبر أحتجاز نجلة بعد أن قام بالأتصال به على هاتفة فقام على الفور بأبلاغ نجلة الذى يعمل محاميا بالبحر الأحمر فقام بتقديم بلاغ إلى السلطات المصرية باختطاف شقيقه و11 شخص أخر من مركز نجع حمادى وذلك بالأراضى الليبية.