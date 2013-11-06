كاظم الساهر: لا أعرف كم مرة أحببت وربما أكون عريس 2013

جمعت الفنانة أروى في برنامجها "نورت" أربعة نجوم في مجالاتهم، كاظم الساهر غناء، حسين دعيبس اخراجاً، سميرة احمد تمثيلا، نوال السعداوي أدباً ومكسيم شعيا مغامرات، ولكن كاظم الساهر استطاع بحضوره وجاذبيته ووقاره ان يخطف الاضواء، وأن يكون نجم السهرة بدون منازع، وبدا النجوم الآخرون وكأنهم يدورون في فلكه، كما بدا واضحاً ان قبول حسين دعيبس المشاركة في الحلقة تمت بناء على طلب من الساهر نفسه، كونهما صديقين من ناحية ولكون دعيبس يكره الصحافة والإعلام ، كما أكد بنفسه.

نجاح the voice

كاظم الساهر بشخصيته المتزنة والعاقلة والهادئة تحدث عن سبب نجاحه في برنامج " the voice" حيث اشار الى انه كان هو نفسه في البرنامج ولم يعمد الى التمثيل والتصنع، لكنه رفض أن يقال أنه السبب الوحيد في نجاحه، بل كل النجوم المشاركين لأنهم كانوا كعائلة واحدة، عدا عن ان المشتركين كانوا رائعين وتميز كل منهم بطريقته واسلوبه، مشيراً الى انه متحمس جداً للموسم الثاني وتمنى أن يكون بنفس المستوى.

كاظم: تعلمت الطبخ

عندما تحدثت نوال السعداوي عن المؤسسة الزوجية ووصفتها بـ"مؤسسة العبودية"، قال قيصر الغناء" نوال السعداوي كاتبة وهي بحاجة الى مساحة خاصة بها، وكل واحد منا عندما يبحث عن فكرة يحتاج الى مساحة خاصة به، وهو لا ينتظر من احد ان يطلب منه شيئاً بل حتى القاء التحية" وعندما قالت له سعداوي انت فنان ولا شك ان زوجتك تساعدك"، اجاب" انا تعلمت ان أطبخ وان أقدم إلى المرأة. انا مع تبادل الحقوق بين المرأة والرجل".

عريس 2013

حول مجموعة من الأسئلة محورها المراة، فكر كاظم الساهر ولم يتذكر عدد المرات التي احب فيها، ولكنه عاد وقال"احببت لمرات قليلة ولكنني غير قادر على عدها، كما اشار الى ان المرأة اكثر اخلاصاً من الرجل. كذلك اعتبر الساهر ان الغيرة على الآخر مطلوبة من الرجل كما المرأة، ولكنه لم يؤكد ولم ينف امكانية أن يكون عريس 2013 بل اجاب "لا أعرف".

نزار وكاظم

فنياً، وفي سؤال عن جرأته في تغيير الكلام بين ما كتبه نزار قباني وما يكتبه كريم العراقي، اجاب الساهر" أنا لا أغير في الكلام ولكنني استشير كريم العراقي لمصلحة الأغنية" وعن موقفه من كلام شعبان عبد الرحيم الذي قال" انه كان يتمنى على والده ان يسميه على اسمه" اجاب" هو فنان حلو وصريح ويعجبني كثيراً الناس الذين لا يمثلون"، أما عن إمكانية مشاركة حفيدته سنا في كليباته، فأوضح "اتمنى ذلك ولكن هذا الأمر صعب جداً لأنها عندما تكون معي لن أتمكن من التركيز على الكاميرا لان قلبي وعقلي يكونان معها".

الأغنية العراقية

كذلك تحدث الساهر عن البومه ألجديد الذي سوف ينتج بعيداً عن شركة "روتانا" ولكنه لم يحدد الجهة التي سوف تتولى انتاجه، وقال انه يضم مجموعة اغنيات من كلمات الشاعر كريم العراقي الذي اعتبره الأهم بين الشعراء في الوقت الحالي، بالإضافة إلى قصائد للشاعر نزار قباني كان قد اشتراها خلال الفترة الماضية".

أروى سألت كاظم الساهر هل انت مع غناء الفنانين غير العراقيين للأغنية العراقية التي تحظى بالرواج في هذه الفترة، خصوصاً وأن هناك من لا يجيد ايقاعاتها، فأجاب" نحن وطن عربي واحد وأنا اتمنى ان أغني اللبناني والمصري والجزائري".

نوال السعداوي: عاتبت نزار قباني

نوال السعداوي التي سئلت "هل انت ضد شعر نزار قباني" اجابت" لست ضدها كلها. نزار قباني شاعر عربي وله قيمته ولان ابنتي تحبه فانا احبه أيضاً، لكنني اعترض على رؤيته للمرأة. كيف يكون محرر المرأة عندما يراها من خلال فساتينها. المرأة ليست فساتين فقط ! ولكنه في آخر حياته نظر اليها كعقل وفكر وانا التقيته وقلت له "انا زعلانة منك ورؤيتك إلى المرأة يجب ان تتغير" وهو كان ظريفاً وتقبل وجهة نظري برحابة صدر. هنا تدخل الساهر وقال "انا اوافق على هذا الكلام ولقد كنت حاضراً عندما وجه اليه سؤالاً شبيهاً بالمضمون الذي اشارت إليه نوال السعداوي فكان جوابه" المرأة كانت جمال ثم أصبحت قضية".وتابع " نزار قباني شاعر عظيم. هو كتب ايضاً للوطن والأرض، كما كتب عن روح المرأة ودافع عنها وكتب ايضاً في السياسة. هناك من يقول أنه سطحي وهذا الكلام جارح جداً ولذلك اتمنى على الناس ان يتعمقوا قبل ان يكتبوا".

كاظم والأغاني الوطنية

وعندما سئل الساهر هل فكرت بتقديم اغنيات حماسية، أجاب أنا تحدثت عن هذا الموضوع سابقا ولكن كلامي فهم بشكل خاطئ واستغله البعض ضدي. أنا قلت يومها "أنا ضد فكرة الأغنية الحماسية لأن الشباب يدفعون الثمن والآخرين يفوزون بالكراسي. انا ضد فكرة ان يموت اولادنا ولكنني مع فكرة الأغنية الوطنية والإنسانية ولقد قدمت مجموعة منها".

اروى احرجت الساهر عندما طلبت شيئاً خاصاً به يفوز به المعجب الذي يصوت أكثر من غيره، فاقترح القيصر رسماً أو كلاما يحمل توقيعه، ولكن اروى اصرت على جاكيته وطلبت من المعجبين ان يصوتوا لكي يفوزوا بها. فما كان منه إلا ان خلعها وسلمها إياها.