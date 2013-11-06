مؤتمر الفيلم الإماراتي "بني ادم" في دبي

عقد أمس المؤتمر الصحفي للفيلم الإماراتي "بني ادم" في سينما جراند سينيبلكس دبي، بحضور أبطال الفيلم وعلى رأسهم منتج ومخرج وبطل العمل مجيد عبد الرزاق، ونخبة كبيرة من ممثلي وسائل الإعلام العربية والخليجية، وذلك لإطلاق عرض الفيلم في الإمارات.

بدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية عن الفيلم وأبطاله، وبعدها تم عرض لقطات من الفيلم، ثم تحدث كل من الفنان المخرج مجيد عبد الرزاق والفنانة آلاء شاكر والفنانة علياء المناعي مع الحضور من وسائل الإعلام عن الفيلم وعن صناعة السينما والفيلم الإماراتي.

و بهذه المناسبة قال الفنان مجيد عبد الرزاق: نحن لدينا الإمكانات والممثلين والكوادر السينمائية التي يمكن أن تنافس أي صناعة في العالم العربي، ولكن ينقصنا التشجيع ودعم الجمهور لمشاهدة هذه الأعمال لأن الأفلام الإماراتية الروائية قليلة في صناعتنا. وحرصاً منا قمنا بإضافة ترجمة باللغة الانجليزية حتى تصل الثقافة الخليجية عامة و الإماراتية خاصة إلي جميع الجنسيات التي تعيش في مجتمعنا.

من جهتها قالت الفنانة ألاء شاكر: الذي دفعني للمشاركة في هذا الفيلم مع مجيد عبد الرزاق هو حبه الحقيقي ودعمه لهذه الصناعة، وإصراره على أن يكون هناك صناعة سينما إماراتية، بدافع دعم هذه الصناعة وبعيداً عن الربح المادي.

فيما قالت الفنانة علياء المناعي: تشرفت بمشاركتي في هذا الفيلم و العمل مع هذه الكوكبة، كما أن رسالتنا كانت السعي وراء دعم هذه الصناعة، وأتمنى المزيد من الدعم لهذه النوعية من الأفلام.

وفي نهاية المؤتمر أعربت أسرة الفيلم عن شكرها للحضور، وعلى التنظيم الناجح من الشركة المنظمة Voice Media House والمسؤولة عن التغطية الإعلامية، بإشراف "جلف فيلم" الشركة الموزعة، بعدها أجرت وسائل الإعلام حوارات خاصة مع أسرة الفيلم.