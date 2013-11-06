وجه من وشمت Miley Cyrus على يدها؟

بعد أن أصدرت أغنيتين جديدتين، نشرت Miley Cyrus صورةً ليدها على Instagram وقد حصلت على وشمٍ جديدٍ عبارة عن وجه سيّدة، لكن من هي تلك السيدة؟

لم تتركنا Miley نتساءل كثيراً حتى نشرت صورةً لها على "تويتر" أثناء رسم الوشم الذي أجرته لها الشهيرة Kat Von D، وكتبت أنّ السيدة التي وشمت صورتها هي جدّتها.

ونشرت Miley صورةً أخرى تظهر 3 مراحل من رسم الوشم وكتبت تحتها: "لأني المفضّلة عندها وهي المفضلة عندي"، لكن ما هو حقاً معروف أنّ جدّة Miley ، ، Loretta Finley ، تحبّ أختها أكثر منها، حسب ما ذكرت مجلة okmagazine الأميركية.

من المؤكّد أن جدة Miley Cyrus ستكون في غاية السعادة لأن وجهها سيبقى إلى الأبد على يد حفيدتها.