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إطلالات ريا أبي راشد منتهى النعومة والبساطة

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إطلالات ريا أبي راشد منتهى النعومة والبساطة إطلالات ريا أبي راشد منتهى النعومة والبساطة

عرفت الإعلاميَّة ريا أبي راشد بخفَّة ظلّها وأناقة اختياراتها عند ظهورها على الشَّاشة الصَّغيرة أسبوعيّاً في برنامج "سكوب"، وبرنامج المواهب الشَّهير "Arabs Got Talent".
تتطلَّب وظيفة أبي راشد السَّفر والتنقُّل يومياً بين بلدان العالم، ولذلك أثر كبير على إطلالاتها، حيث تحرص على اختيار الأزياء الخفيفة والمناسبة للتنقُّل دائماً، أمَّا بالنِّسبة لإطلالاتها في برنامج "Arabs Got Talent"، فتظهر ريا أسبوعياً بلوك جميل وناعم، إذ تختار الفساتين القصيرة النَّاعمةالتي تحمل غالبا توقيع المصممة دينا جسر .
ظهرت مذيعتنا الجميلة عدَّة مرات على الـسجَّادة الحمراء لمختلف الاحتفالات السينمائيَّة في العالم، وكانت متألِّقة بإطلالات فخمة رائعة هناك ومما شاهدناه نستطيع أن نقول أن مجوهرات Jade Jewelery وتصاميم عائشة رمضان هي خيارها الأول لتحقيق الإطلالة الأجمل.

نعشق إطلالات ريا المرحة، وننتظر ظهورها أسبوعيّاً على الشاشات. شاهدي اختياراتها المختلفة في الصُّور أعلاه.

 

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