نهائي الكأس بدون جمهور .. واتحاد الكرة يطلب المساواة بالأهلي

أرسلت وزارة الداخلية خطابا رسميا لاتحاد الكرة المصري يوم الأربعاء تخطرهم فيه بإقامة نهائي كأس مصر في الجونة بدون جمهور يوم السبت المقبل.

وكان الزمالك قد طالب اتحاد الكرة بإقامة نهائي الكأس أمام وادي دجلة بحضور 4000 مشجعا، وهو ما نقله مسؤولي الاتحاد للأمن الذي رفض مؤخرا.

وعلى ذلك قال عزمي مجاهد المتحدث الإعلامي لاتحاد الكرة لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "أخطرنا الأمن برفض إقامة نهائي كأس مصر بحضور جمهور، ولكننا قمنا بالرد بطلب المساواة مع الأهلي".

وكان الأمن قد وافق على إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب المقاولون العرب بحضور جماهيري وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وأضاف مجاهد "الأمن وافق على حضور الجمهور لنهائي دوري أبطال إفريقيا، فلماذا يرفض تأمين 4000 مشجعا في نهائي كأس مصر".

وحاول الزمالك نقل مباراة نهائي كأس مصر إلى القاهرة ولكن الأمن رفض أيضا، وتقرر إقامتها السبت في الثانية والنصف ظهرا.