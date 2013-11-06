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إلقاء القبض على أب قام باغتصاب 3 من أطفاله أكبرهم في 7 من عمرها

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إلقاء القبض على أب قام باغتصاب 3 من أطفاله أكبرهم في 7 من عمرها إلقاء القبض على أب قام باغتصاب 3 من أطفاله أكبرهم في 7 من عمرها

نجحت عناصر الأمن بمدينة سلا بالمغرب نهاية الأسبوع الماضي في وضع يدها على وحش بشري قام بهتك عرض أبناءه الثلاثة دون رحمة أو شفقة.

وحسب مصادر أمنية ، فإن الأب البالغ من العمر 56 سنة ، متزوج من امرأتين ، الأولى هي أم الضحايا وتبلغ من العمر 27 سنة ، والثانية في 22 من عمرها ولها طفلان.

الجريمة انكشفت عندما وجدت أم الضحايا الثلاث ، البنت الكبرى عمرها 7 سنوات والأصغر في 5 من العمر ، أثار سائل منوي في تبان أحدهم ، لتبدأ عملية المراقبة إلى أن ضبطت الأب متلبسا بارتكابه الفعل الفاحش، حيث سارعت إلى المستشفى لإجراء الخبرة الطبية ومن تم التبليغ عن الجريمة بدعم من جمعية ماتقيش ولدي.

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