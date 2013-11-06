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من الأجمل بمكياجها: Priyanka Chopra أو Aishwarya Rai؟

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من الأجمل بمكياجها: Priyanka Chopra أو Aishwarya Rai؟ من الأجمل بمكياجها: Priyanka Chopra أو Aishwarya Rai؟

اسمان رافقهما الجمال منذ بداية دخولهما عالم عرض الأزياء والتميثل.
فبريانكا تشوبرا هي عارضة الأزياء والممثلة الهندية التي حصلت على لقب ملكة جمال العالم، عام 2000، وهي اليوم وجه إعلاميّ لعلامات تجاريّة معروفة، آخرها ماركة Guess.
أمّا آيشواريا راي فهي أيضاً ممثلة وعارضة معروفة، وحصلت على لقب ملكة جمال العالم في 2010.
تتمتع كلّ واحدة من هاتين الجميلتين بوجه جميل جداً وجاذبيّة لا تُقاوم؛ وعلى هذا الأساس تختار كلّ واحدة نوع مكياج يناسبها. برأيك أنت، من هي الأجمل؟ ومن هي التي يليق بها المكياج أكثر؟ وماذا تختارين أنت لمكياجك: أمكياج آيشواريا راي أم بريانكا تشوبرا؟
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مكياج آيشواريا راي:

تحبّ هذه الجميلة لفت الأنظار إلى جمالها وجاذبيتها، فهي تختار المكياج الذي يبرز جمالها؛ فتحدّد عينيها بالكحل الأسود، وتضع الظلال الواضحة من لون أزرق، أو ظلالاً برونزيّة، أو حتى أي لاينر.

مكياج بريانكا تشوبرا:

تسعى بريانكا إلى لفت الأنظار من خلال تسليط الضوء على جاذبيتها أكثر من جمالها؛

فتختار الألوان الطبيعيّة - البرونزيّة لعينيها، كما تفضّل المكياج الدخانيّ الأسود.

صوّتي لصاحبة المكياج والوجه الأجمل؟

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