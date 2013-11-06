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تقارير استخباراتية: «الأسد» يخفي بعض أسلحته الكيماوية

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تقارير استخباراتية: «الأسد» يخفي بعض أسلحته الكيماوية تقارير استخباراتية: «الأسد» يخفي بعض أسلحته الكيماوية
نقلت «سي.إن.إن» الأمريكية، الأربعاء، عن مصادر مطلعة على ملف الأسلحة الكيماوية السورية أن هناك تقارير استخباراتية تشير إلى قيام نظام الرئيس السوري بشار الأسد بإخفاء بعض من الأسلحة الكيماوية عن منظمة حظر الكيماوي التي تعمل على تدمير هذه الترسانة بحسب اتفاق دولي.وقال مسؤول من الإدارة الأمريكية للشبكة، مفضلا عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع: «هناك معلومات قد تهز ثقتنا بتجاوب النظام السوري حول ملف نزع الكيماوي».وأوضح المسؤول أن «هناك عددا من الأمور التي قام بها النظام السوري مؤخرا، تشير إلى أنه لا ينوي التخلي عن الأسلحة الكيماوية بشكل كامل».وأكد مسؤولون أن هذه المعلومات لم يتم التأكد منها بشكل كامل حيث لا تزال فرق من وكالة الاستخبارات الأمريكية ووزارة الدفاع إلى جانب البيت الأبيض تتحرى دقة هذه الإخباريات.ولم يكشف المسؤولون طريقة الحصول على هذه المعلومات الاستخباراتية بشكل محدد، إلا أنه من المعلوم أن غالبية هذه التقارير تأتي من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية واعتراض مكالمات هاتفية بين مسؤولين عسكريين تابعين للجيش النظامي بسوريا.

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