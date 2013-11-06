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معارك الانتخابات: الأحزاب المدنية تنقسم إلى 3 تحالفات

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معارك الانتخابات: الأحزاب المدنية تنقسم إلى 3 تحالفات معارك الانتخابات: الأحزاب المدنية تنقسم إلى 3 تحالفات
«أبوالغار» يشكك فى قدرة «الإنقاذ» على خوض الانتخابات بـ«قائمة واحدة»

كتب : محمد عبدالوهاب الأربعاء 06-11-2013 09:40

تتجه الأحزاب المدنية إلى الانقسام إلى 3 تحالفات، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بدلاً من تحالف واحد تحت جبهة الإنقاذ، ويضم التحالف الأول حزب الوفد و«المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى»، ويضم الثانى التيار الشعبى وحركة تمرد، فيما يسعى عدد من الأحزاب الاشتراكية لتكوين قائمة موحدة لهم. وقال الدكتور ياسر الهضيبى، مسئول ملف الانتخابات فى حزب الوفد، إن الحزب لن يخوض الانتخابات ضمن قوائم «الإنقاذ»، مضيفاً: «نتجه لخوض الانتخابات بقوائم مستقلة، ومن الوارد تشكيل تحالف حزبى يضم المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى». وأضاف لـ«الوطن» أن هناك مباحثات بين الأحزاب الثلاثة، مؤكداً أن «الوفد» انتهى من إعداد خريطة الدوائر الانتخابية بنظامى «الفردى والقائمة» وفى انتظار ما ستقرره لجنة الدستور، مشدداً على أن الحزب سيراعى عدم الدفع بمرشحين لمنافسة قيادات «تمرد». وشكك الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، فى قدرة «الإنقاذ» على خوض الانتخابات المقبلة بقوائم موحدة، وقال: «هناك أغراض حزبية تحكم مصير ملف انتخابات الإنقاذ، فضلاً عن رغبة البعض فى التنسيق مع بعض القوى غير الممثلة داخل الجبهة».من جانبه، قال الدكتور عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن حزبه يتجه لخوض الانتخابات بقائمة تضم القوى اليسارية التى تتبنى مبادئ العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن اللجنة المركزية للحزب ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة الاستمرار فى التحالف الانتخابى الذى تقوده الإنقاذ. وكشف «شكر» عن مطالبة قيادات الحزب بخوض الانتخابات بقوائم مستقلة عن «الإنقاذ»، مشيراً إلى أن عدم إرسال الموافقة الكتابية لخوض الانتخابات ضمن قوائم الجبهة جاء بناءً على رغبة قيادات الحزب وأعضاء اللجنة المركزية. وقال حسام مؤنس، المتحدث الرسمى للتيار الشعبى، إن هناك مباحثات تجرى بين التيار وعدد من القوى السياسية لتشكيل قائمة انتخابية موحدة بعد الاتفاق مع حركة «تمرد»، مشدداً على أن استمرار التنسيق بين «التيار» و«الإنقاذ» سيكون على المستوى السياسى فقط.

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