أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

زوج بالدار البيضاء يقتل زوجته بعد أربعة أشهر من زواجهما

Google+ Print
زوج بالدار البيضاء يقتل زوجته بعد أربعة أشهر من زواجهما زوج بالدار البيضاء يقتل زوجته بعد أربعة أشهر من زواجهما

عاشت مدينة الدار البيضاء مأساة حقيقية بعد أيام قليلة فقط على إطلاق النقاش حول مشروع قانون التحرش الجنسي بالنساء، وهاهو حي البرنوصي يهتز على وقع جريمة قتل خطيرة، كان ضحيتها فتاة تزوجت قبل أربعة أشهر من مغتصبها، لكن بعد مرور هذه المدة، قرر الزوج وضع حد لحياتها.

وأفادت المساء أن الضحية لا يتجاوز عمرها 19 سنة، تعرضت لعنف مفرط من طرف زوجها الذي اغتصبها قبل أربعة أشهر، و أرغم على الزواج منها طبقا للقانون.

وكانت الضحية المسماة “بشرى” قد غادرت يوم الأحد إلى منزل أهلها القريب من منزل زوجها، بعدما خرج زوجها إلى الملعب لمتابعة أطوار مباراة في كرة القدم، فلما عاد لم يجدها في المنزل، وانتظرها خارجا، حتى أقدمت وانهال عليها بالضرب والجرح إلا أن فارقت الحياة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة

رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة

7 تصريحات X 24 ساعة

7 تصريحات X 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة

التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة