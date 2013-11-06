زوج بالدار البيضاء يقتل زوجته بعد أربعة أشهر من زواجهما

عاشت مدينة الدار البيضاء مأساة حقيقية بعد أيام قليلة فقط على إطلاق النقاش حول مشروع قانون التحرش الجنسي بالنساء، وهاهو حي البرنوصي يهتز على وقع جريمة قتل خطيرة، كان ضحيتها فتاة تزوجت قبل أربعة أشهر من مغتصبها، لكن بعد مرور هذه المدة، قرر الزوج وضع حد لحياتها.

وأفادت المساء أن الضحية لا يتجاوز عمرها 19 سنة، تعرضت لعنف مفرط من طرف زوجها الذي اغتصبها قبل أربعة أشهر، و أرغم على الزواج منها طبقا للقانون.

وكانت الضحية المسماة “بشرى” قد غادرت يوم الأحد إلى منزل أهلها القريب من منزل زوجها، بعدما خرج زوجها إلى الملعب لمتابعة أطوار مباراة في كرة القدم، فلما عاد لم يجدها في المنزل، وانتظرها خارجا، حتى أقدمت وانهال عليها بالضرب والجرح إلا أن فارقت الحياة.

شبكةعيونالإخبارية

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