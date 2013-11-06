"ابنى بيتك": العمل بالمشروع متوقف والتقارير المرفوعة للوزير غير صحيحة

قال أسامة مصطفى رئيس جمعية "ابنى بيتك"، إن العمل شبه متوقف الآن فى المشروع، خاصة بالمنطقتين الخامسة والسابعة فى منطقة 6 أكتوبر.

وأضاف، فى بيان له اليوم الأربعاء، "جميع المستفيدين بالمشروع استبشروا خيراً عقب تولى المهندس إبراهيم محلب وزارة اﻹسكان، وقيامه بزيارة المشروع أكثر من مرة وتناوله إفطار رمضان مع ساكنى ابنى بيتك بالمنطقة الثالثة بأكتوبر."

وتابع مصطفى، "بالفعل شعرنا بتحسن فى معدلات توصيل المرافق للمشروع المتوقفة منذ 3 سنوات، وتم تحديد جداول زمنية للانتهاء منها، وللأسف الشديد لم يتم الالتزام بهذه المواعيد على أرض الواقع فى أى منطقة من المناطق بأكتوبر."

وأوضح رئيس جمعية "ابنى بيتك"، أن الغالبية العظمى من المستفيدين من المشروع ينتظرون بفارغ الصبر توصيل الخدمات الرئيسية من كهرباء ومياه وصرف صحى، حتى يستطيعوا الانتقال إلى منازلهم، التى أنفقوا عليها كل ما يمتلكون منذ 5 سنوات.

وأشار إلى أن مدينة 6 أكتوبر بها 45 ألف منزل لمستفيدى ابنى بيتك، عبارة عن 135 ألف وحدة سكنية مهجورة، وغير مستغلة، بسبب عدم وصول المرافق إليها.

وطالب وزير اﻹسكان بزيارة المشروع خلال الفترة القادمة، والتأكد بنفسه من أن المرافق لم يتم تنفيذها وفقا للجداول الزمنية المعلنة، مؤكداً أن التقارير التى ترفع للوزير بمعدلات توصيل المرافق غير صحيحة.

وحذر مصطفى من أن كثيرين من المستفيدين من المشروع ينون الاعتصام أمام وزارة اﻹسكان بسبب التأخر فى توصيل مرافق المشروع، وفقدانهم اﻷمل فى الانتقال إلى بيوتهم.