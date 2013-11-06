خبراء الزراعة: الطماطم المصرية سليمة 100% .. ولا نستورد بذور من إسرائيل

شائعات الطماطم الإسرائيلية ترعب المصريين

“الزراعة”: اتهامات مكررة ولا نستورد مبيدات اسرائيلية

خبراء الزراعة: إتهامات غير منطقية وعلى الإعلام تحري الدقة

كتب : محمد سامي واسلام التمساح

أثار حديث بعض وسائل الإعلام عن وجود طماطم مسرطنة في السوق المصري في الفترة الأخيرة إستياء قطاع عريض من المواطنين والذين عبروا عن قلقهم من “الطماطم” المسرطنة ما دفع عدد كبير من علماء الزراعة بجامعات مصر المختلفة لنفي تلك الشائعات وأكدوا أن الطماطم الموجودة بالسوق المحلي المصري سليمة وصالحة للأستهلاك الآدمي .

فيها سم قاتل

وكان الدكتور نادر نور الدين استاذ الموارد الزراعية بجامعة القاهرة قد اتهم وزارة الزرعة بإستيراد طماطم اسرائيلية ، موضحًا انه تلقى شكاوى عديدة من مزراعين ومواطنين بمحافظة الاسكندرية، بوجود نوع غريب من الطماطم انتشر خلال الفترة الجارية بالاسواق المصرية لونها أحمر من الخارج ويغلب عليها الاخضر من الداخل.

وقال نور الدين في تصريحات سابقة له انه قام بالفعل بشراء طماطم من سوق سليمان جوهر بالدقي، وبالفعل اكتشف أن هذا النوع من الطماطم منتشر بالاسواق، معللا ذلك بتهريب كميات هائلة من بذور الطماطم المحورة وراثيًا والمهربة من إسرائيل عبر قطاع غزة نتيجه لترك الانفاق دون رقابة قبل 30 يونيو على حد قوله، اضافه لإحتمالية استخدام المزارعين المصريين لمبيد يسمى المبيد الهرموني وهو محظور استخدامه لأنه يضر بصحة الإنسان إلا أن بعض المزارعين يستخدمونه لرش محصول الطماطم للقضاء علي الذبابة البيضاء التي تدمر المحصول، حيث يبلغ سعر اللتر الواحد ما يقرب من 75 ألف جنيه ويباع بالسنتيمتر ويخلط بالماء، وعبوته يتم تهريبها من إسرائيل عبر الانفاق أيضا ومكتوب عليها يحظر استخدامه صيفا لأنه يتفاعل مع درجات الحرارة العالية.

وأضاف أنه في الحالتين يتسبب في أن تصبح ثمرة الطماطم خضراء من الداخل، وذلك بسبب مادة السولانين التي يتسبب فيها المبيد أو البذور المحورة وراثيا، وهي ماده شديده الضرر على كبد الإنسان الذي يصعب التخلص منها كمادة سامة، مما يدمر صحه الانسان وينهي حياته علي المدي الطويل بسبب تدمير الكبد، كما تتسبب بعد تناولها باعياء شديد لجسم الإنسان والإجهاد وعدم التوازن واضطراب معوي.

وتابع أن تلك الظاهرة انتشرت لتشمل عبوات الصلصة ، حيث تأكد بنفسه بعد شكاوى من مواطنين بشراء عبوات من الصلصة بتحول الصوص الخاصة بها من المادة الحمراء الي المادة الخضراء خاصة عند وضعها علي مؤكلات يغلب عليها اللون الابيض.

وأوضح “نور الدين” أن الرقابة منعدمة علي المنافذ الحدودية والتي نتج عنها تهريب التقاوي الاسرائيلية ، وغياب دور وزارة الزراعة في الرقابه على أسواق بيع مستلزمات الإنتاج من تقاوٍي ومبيدات إسرائيلية غير مصرح بتداولها داخل مصر.

وأشار “نور الدين” الى أن مصر من أكبر 5 دول في زراعه الطماطم، وبالتالي ما حدث سيؤثر علي سمعه مصر عالميًا وتصديرها بالخارج فضلًا عن تعرض المواطنين لأمراض خطيرة.

شائعات

من جانبه قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي في تصريحات خاصة لـ”ONA” أن ثقافة استخدام جرعات أكبر من الموصى بها ثقافة ترسخت لدى صغار المزارعين منذ زمن بعيد، وأن تغير ثقافة المزارع تتطلب جهود كبيرة وتتطلب ضرورة تضامن القطاع الاعلامي ، والقطاعات المعنية بشأن المبيدات لتدريب وتأهيل المزارعين بصورة علمية ، مضيفا : “فى سبيل ذلك تقوم الوزارة بالتعاون مع الشركات العالمية بعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل وتدريب الكوادر الفنية على أحدث تكنولوجيا متبعة عالميا لحماية المستهلك من الملوثات الناتجة عن تداول المبيدات واستخدامها ، واعداد دراسات جدوى تساهم فى نشر الوعى والثقافة للمتعاملين برش المبيدات الزراعية وتشجيع الشركات العالمية ، والتعاون معهم لنقل الخبرات للمزارعين المصرين وتطويع التكنولوجيا المستخدمة فى تحقيق اهداف التنمية الزراعية ، ووقاية المجتمع من خطر تلوث البيئة أو المجتمع بالمبيدات الزراعية .

وأكد أبو حديد أن وزارة الزراعة شكلت لجنة لأخذ عينات من الطماطم بالاسواق لفحصها وعرض النتائج عليه فى اسرع وقت لاثبات وجود تلك الطماطم من عدمه ، وأثبتت اللجنة عدم صحة شائعات تواجد بذور طماطم إسرائيلية في مصر ، مشيرا إلى أن الوزارة متيقنة من تلك النتيجة مسبقا ولكن تم تشكيل اللجنة لطمأنة الرأي العام.

معالجة تبعات الماضي

وأضاف أبو حديد ان وزارة الزراعة تتحمل تبعات الماضى فى دخول مبيدات ملوثة أو ضارة بالصحة والبيئة مشيرا الى ان الوزارة تعمل على رفع كفاءة المزارع وتثقيفه بشكل صحيح ، والتعاون مع الشركات العالمية الداعمة لتصحيح المفاهيم ، وزيادة الوعي الثقافي لدى المزارع المصري للوصول الى أعلى معدلات انتاجية من المحاصيل باستخدام التوصيات الصادرة عن لجنة مبيدات الافات الزراعية دون زيادة او مبالغة فى استخدام المبيدات بشكل يساهم فى الاضرار بالمجتمع صحيا او بيئيا .

وأوضح ابو حديد ان المزارع والشركات الزراعية العاملة فى مجال انتاج واستيراد وتوزيع المبيدات يتحملون 60 الى 70 % من مسئولية التلوث التى قد تنتج عن الاستخدام الغير مسئول او استخدام مبيدات ليس لها مرجعية ولا تخضع لاى اشتراطات او ضوابط بسبب دخولها الاسواق بطرق غير مشروعة ، موضحا ان الشركات العاملة فى مجال المبيدات لديها دور ارشادى ضروري وهام من خلال إقامة ندوات ارشادية بالمحافظات تساهم في تسويق منتجاتهم واتباع التوصيات التى اقرتها وزارة الزراعة ، والمزارع عليه التأكد من ان المبيدات التى يتم شراءها من التجار تخضع للرقابة ، وتحقق له الفائدة المزدوجة فى مكافحة الآفات وزيادة معدلات الانتاج .

وأكد ابو حديد ان الوزارة تعيد تأهيل قطاع المبيدات ووضع ضوابط رقابية صارمة على الاسواق ، وان الوزارة تسعى لتغليظ عقوبة التدوال والاستخدام للمبيدات الغير مسجلة بوزارة الزراعة تصل الى حد السجن ومصادرة ترخيص الاتجار ، ووقف المخالف لمدة تصل الى 5 سنوات حتى نتوصل الى حماية حقيقية للمواطن المصرى من مخاطر المبيدات.

اتهامات مكررة

من جانبه قال الدكتور علي سليمان، مستشار وزير الزراعة للحجر الزراعي، أن موضوع الطماطم المسرطنة تم فتحه في نفس التوقيت من العام الماضي علي يد نفس الشخص .

وأضاف سليمان، ان الشخص نفسة أثار العام الماضي إشاعة وجود كراتين طماطم تحمل ” العلامة الإسرائيلية ” بوجود طماطم مسرطنة بالسوق المحلي ، وخرجت وقتها وزارة الزراعة ببيان تؤكد فيه أنها لم تستورد أي طماطم، غير مسئولة عن وجود مثل هذة الطماطم بالسوق المحلي .

وأشار سليمان إلى أن هناك جهات أخرى منوطة بالرقابة علي السوق ومنها وزارة التموين والصحة والتنمية المحلية وهي مسئولة عن الخضروات موجود بالبلاد ويجب عليها التفتيش علي الأسواق، مطالبًا من يتحدث عن طماطم مسرطنة تقديم تحليل لعينة مسرطنة بدلا من إثارة الذعر بين المواطنين .

من جانبة علق الدكتور، مجدي عبد الظاهر مسعود، أستاذ الكيمياء والسمية بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، على ما أوردته وسائل الإعلام عن إشاعة وجود طماطم سامة في الأسواق مستوردة من إسرائيل بأنه عار تمامًا عن الصحة من حيث التفسير العلمي .

وأكد عبد الظاهر، أنه من المعروف أن مصر تزرع أكثر من 400 آلف فدان طماطم سنويًا، ويأتي ترتيبها الخامس علي مستوي العالم من حيث الإنتاج والتي تتراوح مابين 6 إلى 8 مليون طن سنويًا وهي كافية للإستهلاك المحلي، مشيرًا إلى أنه لاوجود لشركة تقوم بتسجيل أو استيراد أي صنف من ” إسرائيل” بالإضافة إلى عدم القدرة علي تهريب أصناف إسرأئيلية لمصر لعدة أسباب أهمها وجود عشرات الأصناف والهجن عالية الجودة والإنتاجية مسجلة في مصر سواء كانت محلية (من مركز البحوث الزراعية) أو مستوردة (من أوروبا و أمريكا و عديد من الدول ليس من بينها اسرائيل) و ذات سعر معقول متاح لجميع الفلاحين ، بالأضافة إلى أن الأصناف الموجودة متنوعة في خصائصها فمنها ما هو عصيري (تستخدم لعمل عصير الطماطم) و منها ما هو لحمي (تستخدم للأكل و السلطات) و منها ما هو مبكر أو متأخر النضج وهي تسد احتياجات و أذواق المستهلك المصري، بالأضافة إلى انه ليس هناك أي صنف تجاري من الطماطم معدل وراثيا على مستوى دول العالم حاليا ، حيث كان هناك صنف أسمه “Flavr Savr” تم إنتاجه في أمريكا عام 1994 و تم إيقاف إنتاجه و سحبه من الأسواق العالمية عام 1997 و لم يدخل أو يزرع في مصر نهائيا .

وأضاف عبد الظاهر قائلا: ” إن كان هناك فرضا صنفا معدلا وراثيا في الأسواق العالمية فمن الطبيعي أن يكون مرتفع السعر ولا يتناسب نهائيا مع المزارع أو المستهلك المصري في ظل وجود وفرة من الأصناف المسجلة عالية الجودة والإنتاجية وذات السعر المنخفض.

وأشار عبد الظاهر أن الفلاح المصري يقوم برش مبيد هرموني على الطماطم يبلغ سعر اللتر منه 7500 جنيه ، وهو أمر غير حقيقي تماما، لأنه من المتعارف عليه أن هناك بعض الهرمونات النباتية التي يمكن استخدامها خاصة على بعض أنواع الفاكهة مثل التفاح أو الموز أو المشمش و المانجو و هي ليست بمبيد وليست ضارة و مسموح باستخدامها، شأنها شأن المخصبات الزراعية طالما أنها مسجلة و تستخدم بالمعدلات المسموح بها عالميا ، علاوة على أن ليس هناك أي مبيد على مستوى العالم يصل سعر اللتر منه 7500 جنيه فمن أين جاءت هذه المعلومات المغلوطة.

وأستطرد عبد الظاهر قائلا “: بخصوص أن ثمار الطماطم الموجودة في الأسواق تحتوي على مادة السولانين السامة وهي مادة السولانين هي من مجموعة كيماوية تسمى جليكوسيدات أشباه القلويات، بالإضافة إلى تواجد مادة السولانين Solanine وتشكيونين Chaconine وتوماتين Tomatine طبيعيا في نباتات العائلة الباذنجانية مثل “الباذنجان والبطاطس و الطماطم و التبغ” ، مادة السولانين تتواجد في أوراق وسيقان ودرنات البطاطس، ومادة السولانين تتواجد في أوراق و سيقان نباتات الطماطم و لا تتواجد في ثمار الطماطم، مادة توماتين Tomatine هي التي تتواجد في ثمار الطماطم،غير مسموح بتسجيل أي صنف نباتي يحتوي على أكثر من 20 مجم لكل 100 جرام من الجزء النباتي أي بما يعادل 2 جزء من المائة في المائة ( 0.02%)، تزداد نسبة السولانين في درنات البطاطس والباذنجان غير الناضجة أو المعرضة للشمس كوسيلة دفاعية من النبات حتى لا يتم التغذية عليها بواسطة الطيور أو القوارض أو الحشرات أو الأمراض، بالإضافة إلى تعرض درنات البطاطس للشمس سواء في الحقل أو في الأسواق أو في المنزل يؤدي الى تكون مادة الكلوروفيل وهي المادة المسئولة عن اللون الأخضر في النباتات، وهي غير ضارة نهائيًا وقد يكون مصحوبا ذلك بوجود مادة السولانين في حالة البطاطس، مؤكدا أن المزارع المصري يقوم بتغطية درنات البطاطس بالتربة الزراعية عند تعريتها في الحقل أثناء الزراعة تجنبا لحدوث مثل هذا الإخضرار، كثير من ربات المنزل يعرفن أنه لا يجوز و ضع درنات البطاطس في الشمس “في البلكون مثلا” تجنبا لحدوث مثل هذا الإخضرار وإن حدث ذلك يمكن التخلص من الأجزاء الخضراء بالتقشير، يمكن للشخص العادي التعرف على وجود السولانين بوجود المذاق المر اذا زاد معدلها عن 14 مجم لكل 100 جرام من الجزء النباتي، بالأضافة إلى أن ثمار الطماطم تحتوي على الكلوروفيل و مادة توماتين في الأجزاء الخضراء منها، وثبت علميا أن مادة توماتين لها فوائد صحية في تقليل الكوليسترول الضار في دم الإنسان وهو ما يطلق عليه كوليسترول منخفض الكثافة (Low-density lipoprotein” (LDL”، و هذا ما يفسر لجوء و رغبة المستهلك المصري إلى استهلاك ثمار الطماطم الحمراء المشوبة بلون أخضر في السلطة الخضراء.

وأكد عبد الظاهرأنه على الرغم من أن أوراق الطماطم تحتوي على نسبة قليلة من مادة السولانين فإن بعض دول جنوب شرق أسيا تقوم بالتغذية على أوراق نباتات الطماطم المجففة دون حدوث أي أضرار صحية، وأن ما تم عرضه من ثمار مشوبة بلون أخضر من الداخل في برنامج تليفزيوني قد يرجع سببه إلى عدم اكتمال نضج هذه النوعية من الثمار اللحمية ، وهذا عادة يحدث نتيجة حصاد الثمار مبكرا وهي خضراء ونضجت جزئيا بعد الحصاد في الأسواق، أو أن نباتات الطماطم أصيبت أثناء زراعتها بمرض الندوة المبكرة أو المتأخرة (أمراض نباتية يعرفها المزارع جيدا) في الحقل و هو ما يوثر على التمثيل الضوئي للنبات و تخزين الغذاء في الثمار و كذلك على نضجها ، أوتعرض نباتات الطماطم في الحقل للعطش والجفاف نتيجة قلة أو تأخر مياه الري.

الدقة قبل النشر

وقال عبد الظاهر أن من قام بنشر هذا الكلام في الصحف أو القنوات الفضائية لحرصه على صحة المواطن المصري، و لكن كان يتحتم عليه تقديم أدلة علمية ومستندات تثبت هذه المخاوف قبل النشر ، خاصة أنه يمكن تقدير كمية السولانين بالتحليل بواسطة جهاز HPLC في المعامل البحثية المعتمدة مثل المعمل المركزي لتحليل المبيدات والمعادن الثقيلة في الأغذية، والذي يعطي شهادة بذلك لصاحب عينات التحليل قبل أن يتم النشر وليست لمجرد مخاوف أو مشاهدة بالنظر أو بدون تفسير علمي أو منطقي.

وأشار عبد الظاهر أن هذا التفسير هو أنه ليس هناك أي دلائل أو اثباتات علمية أو حتى يقبلها العقل على وجود أصناف من الطماطم سامة أو مستوردة من اسرائيل أو معدلة وراثيا في الأسواق المصرية.

وأهاب عبد الظاهر الإعلام وأساتذة الجامعات ، ومراكز البحوث أن يتحروا الدقة وأن لا ينساقوا وراء اشاعات أو أن يتم استغلالهم اعتمادا على أنهم مصدر ثقة ومصدر للمعلومة في إثارة الذعر و احداث بلبلة في الشارع المصري بدون حقائق علمية مثبتة.

ومن جانبه ، قال الدكتور أحمد عبدالمنعم حسن أستاذ الخضر بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن الاعراض الموجودة بالطماطم لاعلاقة لها بالسرطان ولا بالطماطم المستوردة لأنها ظاهرة معروفة ” بالنضج المتلطخ” الذي يصيب الطماطم بسبب نوع معين من الذبابة البيضاء والتي يزداد تواجدها في بداية فصل الشتاء .

وأكد عبد المنعم، أن الطماطم الموجودة في السوق المصري صالحة للأستخدام وللإستهلاك الآدمي وغير ضارة بالصحة علي عكس ما نشر في بعض وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية .