بدء تشغيل مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح العام المقبل

قال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، إنه سيتم أوائل العام المقبل بدء تشغيل مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 200 ميجاوات، بجبل الزيت، ليستكمل باقى المشروع فى يونيو من ذات العام.

وأوضح الوزير، فى بيان اليوم، أن المشروع يأتى فى إطار الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة، مضيفا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ حوالى 2 مليار جنيه، ويتم تنفيذه بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، وهم بنك التنمية والتعمير الألمانى، وبنك الاستثمار الأوروبى، والمفوضية الأوروبية.

وأضاف "إمام"، أنه يتم إنشاء المشروع من خلال ثلاث حزم تتضمن الحزمة الأولى توريد وتركيب توربينات الرياح، والحزمة الثانية الأعمال المدنية والكهربائية، أما الثالثة فتتضمن خدمات موقع المشروع.

وأشار "إمام" "إلى أنه جارى الإعداد لتنفيذ عدد من المشروعات من طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 1940 ميجاوات، بالتعاون مع كل من اليابان وإسبانيا وألمانيا، وبنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى مشروعات تصل قدراتها إلى حوالى 970 ميجاوات بمنطقة خليج السويس يقوم بتنفيذها القطاع الخاص، منها 250 ميجاوات بنظام المناقصات التنافسية، و600 ميجاوات بنظام حق الانتفاع، فضلاً عن 120 ميجاوات تقوم بإنشائها إحدى شركات القطاع الخاص.