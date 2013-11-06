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مصادر فلسطينية: عباس يعول كثيراً على لقائه بكيرى

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مصادر فلسطينية: عباس يعول كثيراً على لقائه بكيرى مصادر فلسطينية: عباس يعول كثيراً على لقائه بكيرى

نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم الأربعاء، عن مصادر فلسطينية موثوقة تأكيدها أن الرئيس محمود عباس يعول كثيراً على اللقاء الذى سيجمعه مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اليوم فى مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وكشفت عن احتمال اتخاذ الرئيس خطوات عملية فى مواجهة استمرار الاستيطان "سيقف لها شعر رأس كيرى".

وقالت المصادر إن عباس "يعول على أن يضع كيرى حداً للتغول والنشاط الاستيطانى المستعر فى الضفة والقدس المحتلتين، خاصة وأن إسرائيل تواصل بناء المستوطنات منذ انطلاق المفاوضات قبل نحو أربعة أشهر وكثفت بناءها خلال الأسابيع الأخيرة".

وأضافت أن الفصائل الفلسطينية انتقدت عباس بشدة خلال اجتماعات القيادة الفلسطينية وطالبته بالانسحاب من المفاوضات ، إلا أنه طلب مهلة حتى موعد لقائه مع كيرى اليوم.

وكشفت المصادر أن عباس أكد لقادة الفصائل أن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ستتخذان خطوات عملية فى مواجهة الاستيطان ، مهدداً باتخاذ خطوات قد لا تعجب الإدارة الأمريكية، وقد "تجعل شعر رأس كيرى يقف" فى إشارة إلى الجزع.

وأوضحت أن أحد الخيارات أمام السلطة الفلسطينية طلب الانضمام إلى نحو 67 منظمة دولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية التى يمكن رفع قضايا أمامها ضد مسئولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب.

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