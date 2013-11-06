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السلطانة هيام تقدّم إعلاناً تلفزيونياً وهي حامل

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السلطانة هيام تقدّم إعلاناً تلفزيونياً وهي حامل السلطانة هيام تقدّم إعلاناً تلفزيونياً وهي حامل

أكّدت الصّحافة التركيّة أنّ الممثلة مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام، والحامل في شهرها السادس بأنثى من رجل الأعمال جان أتيش، وافقت على تصوير إعلان لصالح شركة تركيّة متخصصة بإنتاج حفاضات الأطفال، مقابل مليون ونصف مليون ليرة تركية أي ما يوازي (847) ألف دولار أمريكي.
الممثلة رفضت بشكل قاطع تصوير الإعلان في تركيا التي لا ترغب بزيارتها إلا بعد ولادتها بفترة طويلة، وطلبت بإصرار أن يصوّر كله في برلين حيث تقيم حالياً مع عائلتها.
وبهذا تكون مريم أول ممثلة تصور إعلاناً تجارياً في فترة حملها، وأعلى الممثلات الحوامل أجراً في تركيا وربما خارجها أيضاً.

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