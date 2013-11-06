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تأجيل تشكيل مجالس أعمال خليجية مشتركة مع الأردن والمغرب

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تأجيل تشكيل مجالس أعمال خليجية مشتركة مع الأردن والمغرب تأجيل تشكيل مجالس أعمال خليجية مشتركة مع الأردن والمغرب

ذكرت تقارير إخبارية اليوم، الأربعاء، تأجيل تشكيل مجلس أعمال خليجى أردنى وآخر خليجى مغربى لصعوبات مالية وإدارية.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" ، عن مصادر لم تسمها، أن "التأجيل جاء بعد أن ارتأت بعض الغرف الخليجية الأعضاء فى الاتحاد تأجيل النظر فى الموضوع وبحثه فى اجتماعات لاحقة لدراسته".

كان مجلس التعاون الخليجى، قد كلف اتحاد الغرف الخليجية بدراسة إنشاء مجلسى أعمال خليجى- أردنى وآخر خليجى- مغربى فى ديسمبر 2011.

ومن المتوقع أن تصدر توصيات حيال الموضوع خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية المقرر عقده فى الرياض فى ديسمبر المقبل.

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مصر 365

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