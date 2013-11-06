نتانياهو يتهم الفلسطينيين بالهروب من القرارات القوية لصنع سلام حقيقى

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو صباح الأربعاء، الفلسطينيين بافتعال "أزمات مصطنعة" حول محادثات السلام خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى القدس.

وقال نتانياهو، "أنا قلق على تطور (المحادثات) لأننى أرى الفلسطينيين يواصلون.. افتعال أزمات مصطنعة، والهرب من القرارات القوية اللازمة لصنع سلام حقيقى".

وأكد لكيرى "أمل أن تساعد زيارتكم فى قيادتهم إلى مكان نستطيع فيه تحقيق السلام التاريخى الذى نسعى إليه".

وأكد الفلسطينيون أمس الثلاثاء، رفضهم مواصلة المفاوضات بينما تواصل إسرائيل البناء الاستيطانى وذلك بعد اجتماع عاصف فى القدس بين الجانبين.

وقال نتانياهو لكيرى فى بدء اجتماعهما إن الإسرائيليين يمتثلون "بدقة" لشروط اتفاق استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين برعاية أمريكية فى أواخر يوليو الماضى، بعد تعثرها لثلاث سنوات.

> واعترف كيرى بوجود خلافات وصعوبات مؤكدا "أنا واثق تماما فى قدرتنا على تخطيها".

وأضاف "يمكن تحقيق ذلك مع حسن النية والجهود الجادة من الطرفين" مؤكدا أنه "يمكن تحقيق ذلك من خلال التنازلات الحقيقية، والقرارات الصعبة".

وسيلتقى كيرى ظهر الثلاثاء الرئيس الفلسطينى محمود عباس، فى مدينة بيت لحم فى الضفة الغربية ثم يعود إلى إسرائيل لإجراء محادثات مع الرئيس شيمون بيريز، قبل حضور عشاء خاص مع نتانياهو.