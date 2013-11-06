47.5 مليار جنيه حصيلة الضرائب فى 4 شهور

أعلن ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حققت حصيلة ضريبية قدرها 47,5 مليار جنيه خلال الفترة من 1/7/2013 حتى 31/10/2013، منها 26,5 مليار ضرائب عامة، و21 مليار جنيه ضرائب مبيعات، وقد حققت باقى الجهات حصيلة قدرها 17 مليار جنيه، مقابل 14 مليار جنيه عن نفس الفترة بمعدل نمو 23% تقريبا.

وقال عمر، فى بيان له اليوم الأربعاء، إن الزيادة فى الحصيلة ترجع إلى الجهد المبذول من المصلحة فى تحصيل المتأخرات الضريبية، وكذلك إعمال القانون فى تحصيل ضريبتى الدمغة وكسب العمل.

أما باقى الجهات السيادية فقد حققت حصيلة قدرها 10,5 مليار جنيه مقابل 15 مليار جنيه عن نفس الفترة، ويرجع العجز لوجود حصيلة تخص البنك المركزى العام السابق تقدر بمبلغ 7,9 مليار جنيه لم يتحقق منها هذا العام سوى مبلغ 2,5 مليار جنيه، وتتوقع المصلحة زيادة الحصيلة خلال الفترة القادمة.

ومن ناحية أخرى فقد عقد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية اجتماعا مع رؤساء المناطق الضريبية (عامة – مبيعات) وذلك لتحفيز هذه المناطق على تحقيق الربط المقدر 321 مليار جنيه خلال العام الحالى 2013- 2014، وقد حضر الاجتماع الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية، وتطرق الاجتماع إلى المشكلات التى تعوق هذه المناطق من تحقيق الربط المستهدف، سواء كانت مشكلات فنية متعلقة بالفحص أو الحصر أو الحجز أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو مشكلات إدارية.

وأكد عمر أن المصلحة تبذل كل الجهد لتحقيق الربط المستهدف لها خلال العام المالى 2013 – 2014 إيمانا من العاملين بأهمية زيادة موارد الدولة فى هذه المرحلة الصعبة حتى تتمكن من القيام بالتزاماتها تجاه المواطنين.