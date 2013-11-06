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"محلب" و"السويدى" يفتتحان مؤتمر العمارة المستدامة "SB 13 Cairo"

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"محلب" و"السويدى" يفتتحان مؤتمر العمارة المستدامة "SB 13 Cairo" "محلب" و"السويدى" يفتتحان مؤتمر العمارة المستدامة "SB 13 Cairo"

افتتح المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، مؤتمر ومعرض "العمارة المستدامة SB13 Cairo"، صباح اليوم الأربعاء، والذى يستمر لليوم وغدا الخميس.

وحضر الجلسة الافتتاحية كلاً من أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور حسين عيسى رئيس جماعة عين شمس، والدكتور أشرف منصور رئيس الجامعة الألمانية والدكتور راينر هيريت الرئيس التنفيذى للغرفة الألمانية والدكتور ميجيل ميتر رئيس سلسلة مؤتمرات العمارة المستدامة الدولية،

المؤتمر الذى تنظمه الغرفة التجارية الألمانية، بالاشتراك مع جامعتى عين شمس والألمانية بالقاهرة، يقام ضمن سلسلة مؤتمرات إقليمية ودولية تقام فى أنحاء مختلفة فى العالم، ونظراً لأهمية موقع الإقليمى والاستراتيجى، فإن مؤتمر SB13 Cairo سوف يضيف بعدًا شاملًا للمؤتمر العالمى SB14، والذى سيقام فى برشلونة عام 2014، إذ تعرض فيه نتائج جميع المؤتمرات الإقليمية التى تقام فى عام 2013.

يهدف مؤتمر SB13 Cairo إلى إعادة تعريف التحديات العمرانية فى ضوء التحول الديمقراطى الحالى للمجتمع، بغرض تحديد الأولويات وربطها بحلول مبتكرة للتحديات المحلية والإقليمية والدولية، ويتحقق هذا من خلال أربعة محاور رئيسية، يتم مناقشتها فى المؤتمر لتحقيق التخطيط الشامل المتكامل، مع تحديد إمكانيات دمج تكنولوجيا الطاقات الجديدة والمتجددة على المستوى المعمارى والعمرانى، مع الأخذ فى الاعتبار بناء القدرات البشرية اللازمة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، وأخيراً يتم التوثيق من خلال أمثلة عملية حية ومبتكرة، وتصلح لأن تكون نموذجا للتطبيق.

ويسعى القائمون على المؤتمر إلى توحيد الجهود، وإيجاد أرضية تعاون علمية وتطبيقية مشتركة فى السياق المحلى والإقليمى والدولى، وهذا فى حضور العلماء وأساتذة العمارة والتخطيط وخبراء صناعة البناء والتشييد، بغرض تبادل المعلومات والخبرات، وتبادل الدروس المستفادة لتستفيد منها الأجيال الحالية والقادمة.

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مصر 365

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