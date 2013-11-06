الزمالك يدعو مسؤولي مالاجا وفالنسيان للتفاوض بشأن إبراهيم وجابر

رحب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كمال درويش بدعوة مسؤولي فريقا مالاجا الإسباني وفالنسيان الفرنسي للحضور إلى القاهرة للتفاوض بشأن انضمام محمد إبراهيم وعمر جابر للفريقين على الترتيب.

ويسعى مالاجا للظفر بخدمات صانع ألعاب الفريق الأبيض على سبيل الإعارة في يناير، بينما وصل عرض فرنسي للاعب الوسط عمر جابر.

وأعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي أنه حتى الآن لم تصدر الموافقات النهائية والرسمية بشأن احتراف الثنائي.

وأوضح في بيان له أن ما جرى بشأن احتراف الثنائي لا يتجاوز ترحيب الزمالك بحضور أحد مسؤولي الناديين للتفاوض حول إمكانية احتراف اللاعب، ومن ثم التفاوض المباشر عقب انتهاء مباراة نهائي كأس مصر.

ويلعب الزمالك مع وادي دجلة السبت المقبل في نهائي كأس مصر، فيما لا يعتمد حلمي طولان المدير الفني للأبيض على الثنائي بصفة أساسية.

وكان إبراهيم وجابر صاحبا الـ21 عاما قد أكدا في وقت سابق رغبتهما في خوض تجربة الاحتراف الأوروبية في هذه السن الصغيرة.