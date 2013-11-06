التصديق على قبول دفعة جديدة من المتطوعين بالقوات المسلحة

صدق الفريق أول عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والأنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين إعتباراً من السبت ١٦ نوفمبر المقبل.

> أعلن ذلك اللواء السيد الغالى مدير إدارة التجنيد والتعبئة فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء.

وقال الغالي “إن هيئة التنظيم والإدارة قامت بوضع الأسس والمعايير لاختيار الدفعة الجديدة من المتطوعين طبقا للمستويات الطبية والبدنية والثقافية والمهنية والنفسية حيث تؤمن القوات المسلحة بأن الفرد المقاتل هو أحد الركائز الأساسية لعناصر الكفاءة القتالية التى تتطلب معايير ومقاييس خاصة”.

مؤكداً أن إدارة التجنيد والتعبئة لا تدخر جهداً فى استقبال هؤلاء الشباب وتحديد مستوى لياقتهم بكل دقة وأمانة حتى ينالوا شرف الإنضمام للقوات المسلحة.

وأضاف اللواء الغالى أن الفئات المطلوبة هى الحاصلين على الإعدادية العامة ، وما يعادلها ( الأزهرية والمهنية والرياضية) ، والحاصلين على دبلوم الثانوي الصناعى ودبلوم صنايع كول ودبلوم التلمذة الصناعية نظام الثلاث سنوات من تخصصات شعبة الكهرباء بجميع تخصصاتها والتبريد والتكييف والإليكترونيات والكمبيوتر واللاسلكى والحاسبات الالية ، وكذلك شعبة الميكانيكا تركيبات ميكانيكية برادة والتشغيل على ماكينات خرط وتشكيل ولحام المعادن والفلزات وسباكة المعادن وأجهزة دقيقة.

وأوضح مدير إدارة التجنيد والتعبئة أن من الفئات المطلوبة شعبة المركبات ميكانيكا سيارات وجرارات وآلات زراعية ومعدات ثقيلة وأوناش وكذلك شعبة الزخرفة والإعلان والتنسيق ومن الشعبة المعدنية الحديد المشغول واللحام والأثاث المعدنى واللحام والمعادن الزخرفية.

وذكر أن الشروط العامة للتطوع هى أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس وأن يتمتع بحسن السير والسلوك وألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج ، ولن يسمح له بالزواج إلا بعد انتهاء فترة التدريب الأساسية التى تستغرق ١٨ شهرا وألا يقل سن المتطوع عن ١٥ عاما ، ولا يزيد على ٢٥ عاما عند الالتحاق فى ٢ سبتمبر ٢٠١٤ ، ويشترط موافقة ولى الأمر لمن هو أقل من ١٨ عاما ، وأن يكون المتقدم لائقا طبيا ويجتاز جميع الاختبارات المقررة.

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم هي : صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي على أن يقدم الأصل عند الالتحاق وشهادة ميلاد مميكنة حديثة الإصدار وصورة بطاقة الرقم القومى فى حالة بلوغ الشاب ١٦ عاما وصورة الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد وصحيفة الحالة الجنائية وصورة منها ونموذج ( ١ جند ) وفيش بصمات معتمد ومختوم من مندوب تجنيد القسم أو المركز التابع له و٨ صور فوتوغرافية حديثة وصورة بطاقة الرقم القومى للوالد والوالدة أو ولى الأمر وبيان قيد عائلى مميكن حديث الإصدار وصورة منه فضلا عن باقى المستندات المتواجدة بالحافظة التي يتسلمها الشاب من منافذ التوزيع.

> وعن توقيتات صرف وتقديم الملفات ، قال اللواء السيد الغالي إنه سيتم صرف ملفات التطوع بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم السبت الموافق ١٦ نوفمبر الجاري إلى يوم الخميس الموافق ٢٦ ديسمبر المقبل ، على أن يبدأ قبول ملفات التطوع بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ١٨ نوفمبر الجاري وحتى الأحد ٢٩ ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن أماكن الحصول على ملف التطوع هي مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون ومناطق التجنيد والتعبئة فى القاهرة والجيزة والإسكندرية والزقازيق وطنطا والمنصورة وأسيوط وقنا والمنيا وجميع أقسام التجنيد والتعبئة بجميع المحافظات غير المتواجد بها مناطق تجنيد ومقرها بمديريات الأمن.

> وقال مدير إدارة التجنيد والتعبئة إنه على كل من يرغب في التطوع أن يحرر البيانات بكل دقة والتأكد من صحة الوثائق والتأكد من تقديم الملف لمنطقة التجنيد التابع لها الشاب ولن يعتد بتغيير محل الإقامة لضمان دقة التسجيل وعدم التكرار وكذلك لن يعتد بتغيير المؤهل أو تعديل أى بيانات فى المستندات بعد قبول الملف وألا يكون المتقدم للتطوع متخلفاً عن التجنيد أو سبق له الحصول على شهادة معاملة تجنيدية كونه غير لائق طبياً للتجنيد مع الإلتزام بالتوقيتات والأماكن المحددة للإختبارات، وعدم التعامل مع أى شخص من خارج منطقة التجنيد.

أ ش أ