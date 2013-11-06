حزب الدستور يتضامن مع عمال “فاركو” بالأسكندرية .. والمحافظ يتوسط لحل الأزمة

أكد حزب الدستور بالأسكندرية تضامنه مع العاملين بمجموعة شركات “فاركو” للأدوية في مطالبهم “المشروعة” بحصولهم على حقوقهم كاملة.

وقال الحزب فى بيان له ، اليوم الأربعاء، أن العاملين بشركات “فاركو” يتعرضون للاضطهاد وانتهاك الحقوق تتمثل في عدم صرف مستحقاتهم التي تم الاتفاق عليها مع رئيس مجلس إدارة الشركة بالإضافة إلى التهديد والترهيب.

ودعا حزب الدستور كافة الاتحادات والأحزاب والنقابات والمنظمات دعم عمال مصر والوقوف معهم من أجل انتزاع حقوقهم ،مطالبا منظمتي العمل الدولية والعربية مساندة عمال مصر و بقية العمال في العالم الذين يتعرضون لانتهاك الحقوق و الاضطهاد .

وفي السياق نفسه عقد اللواء طارق مهدي ،محافظ الأسكندرية، مساء أمس اجتماعا مع المهندس محمد سعد ،وكيل وزارة القوى العاملة ،والدكتور شيرين حلمي ، ممثلا عن مجلس إدارة شركة “فاركو” ، وذلك لحل مشكلة العاملين بالشركة.

يشار إلى أن المئات من عمال الشركة كانوا قد دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، لحين استجابة الشركة لمطالبهم بصرف الحوافز والمكافآت.