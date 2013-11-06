أنشيلوتي: سعيد بشجاعة اللاعبين أمام يوفنتوس

(إفي) - أبرز الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني الصورة التي ظهر بها لاعبوه اليوم أمام يوفنتوس الإيطالي في اطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

وأشار أنشيلوتي، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، "أنا سعيد بالشوط الثاني الذي كان جيدا للغاية، ولعبناه بقوة أكبر من الشوط الأول، في ردة فعل جيدة للغاية، أنا سعيد بالأداء في الشوط الثاني، وبالشجاعة والأسلوب الهجومي".

وأوضح أنشيلوتي أنه دفع بسيرخيو راموس في مركز الظهير الأيمن رغم توافر ألبارو أربيلوا وداني كارباخال "لتغطية لاعبي وسط" يوفنتوس الإيطالي، مستفيدا مما حدث في مباراة الذهاب التي أقيمت في مدريد.

وأضاف "انه لاعب كبير يمكنه اللعب في كل المراكز، انه حل مؤقت لأنني أعرف أنه يحب اللعب في وسط الملعب، ولكنه لاعب يتمتع بقدر كبير من الاحترافية ولعب دون مشكلات".

وعن أخطاء الشوط الأول قال "لم تضغط الصفوف الأمامية على الخصم في الشوط الأول. بعد ذلك غيرنا هذا الأمر واضعين مزيد من الضغط من خلال لاعبي الوسط".