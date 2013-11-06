رونالدو: تصريحات بلاتر أصبحت من الماضي .. وأرد في الملعب

(إفي) - أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني أن التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جوزيف بلاتر أصبحت "جزءا من الماضي"، مشيرا إلى أنه "يرد في الملعب".

وقال كريستيانو، بعد التعادل مع يوفنتوس الإيطالي بهدفين لمثليهما في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، "أنا لا أرد خارج الملعب، وانما داخله، وأنا في مستوى مرتفع للغاية".

وأشار "بلاتر جزء من الماضي، لا أود الحديث عن هذا الموضوع مجددا، أود فقط مساعدة الفريق".

وكان بلاتر قد صرح بأنه يفضل الأرجنتيني ليونيل ميسي على كريستيانو، مشيرا إلى أن الثاني ينفق الكثير من الأموال على تصفيف شعره وأنه يلعب كالقائد في الميدان بعكس النجم الملقب بـ"البرغوث" والذي أمطره بوابل من المديح.

وأثارت التصريحات انتقادات كثيرة لاسيما وأن صحيفة (إندبندنت) البريطانية كشفت عنها في نفس اليوم الذي تم الإعلان فيه عن القائمة المبدئية للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم لعام 2013 ، والتي ضمت 23 لاعبا على رأسهم ميسي وكريستيانو.

وحول أجواء لقاء اليوم أمام يوفنتوس في إيطاليا قال "انه ملعب رائع. كنا نعرف اننا سنواجه جمهورا متحفزا ولكنه أمر طبيعي. يمر يوفنتوس بفترة صعبة فليس لديه نقاط، وكان عليه الدفع ولكن أعتقد أن ردة فعلنا كانت جيدة في شوط المباراة الثاني".

وتابع "ضمنا التأهل (إلى ثمن نهائي البطولة) بدرجة كبيرة، نحتاج لنقطة، ولكن عمليا التأهل محسوم. ونحن سعداء"، مشيرا إلى أن الفريق لم يقدم أداء جيدا في الشوط الأول لأن اللاعبين التزموا بالدفاع بدرجة كبيرة.

وأضاف "ولكن في الشوط الثاني أخبرنا المدير الفني كارلو أنشيلوتي بأن علينا الهجوم وكانت ردة فعلنا جيدة".

وعن سجل تهديفه الرائع مع ريال مدريد، والذي بلغ 222 هدفا، قال "ليس سيئا، أليس كذلك. أنا سعيد للغاية، وأمر بفترة جيدة في مسيرتي. أشعر بحب زملائي وجماهير ريال مدريد".