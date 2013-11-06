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واشنطن تتأكد من تدمير الكيماوي السوري

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واشنطن تتأكد من تدمير الكيماوي السوري واشنطن تتأكد من تدمير الكيماوي السوري

سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة سامانتا باور

أعلنت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة سامانتا باور أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تواصل التثبت من صحة جردة الأسلحة الكيميائية التي قدمتها سوريا للمجتمع الدولي وأيضا من برنامج إزالة هذه الترسانة.

وقالت باور إثر اجتماع لمجلس الأمن خصص للأسلحة الكيميائية السورية “لا يزال هناك عمل لا بد من القيام به للتأكد من أن لائحة المواقع الرسمية التي سلمتها السورية شاملة وأن العملية تجري بشكل صحيح خصوصا مرحلة التدمير التي تبدو معقدة جدا” بحسب ما أفادت سكاي نيوز عربية.

وكانت سوريا سلمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وثيقة من 700 صفحة تتعهد فيها دمشق بتدمير كامل مخزونها الذي يبلغ ألف طن من المواد الكيميائية و290 طنا من الأسلحة الكيميائية.

وفي نهاية أكتوبر ختمت كل الأسلحة الكيميائية السورية بالشمع الأحمر وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن كل مواقع انتاج هذه الأسلحة لم تعد صالحة للاستخدام.

ورحبت واشنطن بما أنجز حتى الآن معربة عن الأمل بأن تتم عملية التدمير ضمن المهل المحددة اي قبل نهاية يونيو 2014.

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