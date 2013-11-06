إصابة 9 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب النزاع علي قطعة أرض بسوهاج‎

أصيب 9 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومه، بسبب النزاع علي قطعة أرض زراعية بناحية روافع العيساوية بمركز المنشاة، حيث كان اللواء “ابراهيم صابر” مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة المنشاه، يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بناحية روافع العيساوية بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول: “علي صابر أحمد حسين” 48 سنة مصاب بطلق ناري بالفخذ وتم تحويله لمستشفى سوهاج العام، و”محمد عبد الشافي عبد اللاه” 47 سنة عامل مصاب بجرح قطعي بالشفة العليا، و”رمضان صابر أحمد” 38 سنة مصاب بكدمات باليد وجروح بالساق، وتم نقلهم للمستشفي المركزي.

وكان الطرف الثاني من المشاجرة: “إبراهيم السيد أحمد” 77 سنة مزارع ونجليه صبري 42 سنة عامل، آمال 45 سنة ربة منزل، و”سيدة أحمد محمد” 70 سنة ربة منزل، و”خالد صبري إبراهيم” 17 سنة عامل، و”حمادة صبري إبراهيم” 18 سنة عامل، جميعهم مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم تحويلهم لمستشفي سوهاج العام، ومؤمن 31 سنة عامل.

فيما تبين من الفحص أن الطرفين أبناء عمومة وينتمون لعائلة “يونس”، ويقيمان بذات الناحية، وأن سبب المشاجرة نزاع علي قطعة أرض زراعية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9974 جنح المركز، جاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.