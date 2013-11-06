الكرشة والكلاوى تحتويان على قيمة غذائية مرتفعة

كشف تقرير نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن معلومات جديدة ومثيرة، بشأن الأحشاء الداخلية لذبائح الأبقار والجاموس، مثل الكبد والكلاوى والقلب واللسان والكرشة، والذيل، وأكد التقرير أنها قليلة الدهون وزهيدة الثمن، وذات قيمة غذائية عالية للغاية، حيث تحتوى على قدر كبير من البروتينات والفيتامينات والمعادن.

وأشار التقرير إلى أن الكِبَد تعد من أفضل أحشاء الذبائح التى يمكن تناولها، وخاصة لتعزيز الطاقة الداخلية، حيث إنها غنية بعناصر كبيرة للغاية بالحديد، تفوق الموجودة بالسبانخ أو اللحوم الحمراء، فقطعة متوسطة منها كافية لتغطية 75% من حاجات السيدات اليومية من الحديد، وكما أنها غنية بعنصر النحاس، والذى يساهم فى تطوير المخ وتعزيز قوة العظام والمناعة.

وكما ركز التقرير على الفوائد الصحية لـ"الكلاوى، حيث أكد أنها تحتوى على قدر كبير من البروتينات والحديد، وكما أنها غنية جداً بعنصر السيلينيوم، أقوى مضادات الأكسدة المعروفة، وهو يساهم فى وقاية الأنسجة من التلف وتعزيز وظائف الغدة الدرقية، وكما أوصى التقرير أيضاً بتناول "الذيل" وتناول الحساء الذى يحضر منه، ويمس فيه، حيث يساهم فى تعزيز فرص الشفاء من البرد ويحد من أعراض الأنفلونزا نظراً لغنائه بعنصر الزنك، والذى له دور معروف فى تقوية المناعة.

ويعد القلب من أفضل الأحشاء التى يمكن أن تتناولها حيث إنه مدعم بكميات كبيرة من البروتين تفوق الموجود بالكلى، وكما أنه مدعم بعنصر الحديد والزنك، وكميات كبيرة من فيتامين "ب" مركب، وأما اللسان فيحتوى على كميات كبيرة من فيتامين "ج" وفيتامين "ب 12" وعنصر الحديد.

واختتم التقرير الفوائد الصحية لأحشاء الذبائح، مسلطاً الضوء على الفوائد الصحية والقيمة الغذائية العالية لـ"الكرشة"، وأكد أنها تساهم فى تعزيز صحة العظام، وتحتوى على قدر ضئيل للغاية من السعرات الحرارية، وهو ما يجعلها الطعام المثالى للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية مشددة، كما أنها غنية جداً بعنصر الكالسيوم، ولذلك يمكن أن يعتمد عليها الأشخاص الذين لا يتناولون منتجات الألبان.