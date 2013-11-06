بالفيديو..في أول ظهور له منذ عام..سيف الإسلام القذافي يظهر بصحة جيدة وأصابع مقطوعة

استضافت قناة “العاصمة” الليبية أمس الثلاثاء لأول مرة منذ أكثر من عام، سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

واشترط سيف الإسلام على القناة قبل ظهوره الإجابة على 3 أسئلة فقط تتعلق بصحته، وعما إذا كان يحظى بزيارات، والمكان الذي يفضل إجراء محاكمته فيه.

وفي رده على السؤال المتعلق بصحته أجاب القذافي “الحمد لله”، مكررًا الإجابة نفسها عند طرح السؤال الثاني المتعلق بحصوله على الزيارات.

واضاف فى رد بخصوص مسألة نقله من الزنتان إلى طرابلس متسائلاً: “هل الزنتان داخل ليبيا أو خارج ليبيا، لا فرق بينها وبين طرابلس”.

وبدا سيف الإسلام في صحة جيدة غير أنه يبدو بأنه فقد بعض أسنانه الأمامية وكان يحاول إخفاءها بسبابته عندما كان يتحدث بينما حاول أن يخفي أصابعه المقطوعة منذ القبض عليه.

وفيما يخص السؤال الأخير فقد شدد سيف الاسلام على حرصه في محاكمته بمدينة الزنتان، التي يعتقل فيها منذ القبض عليه في شهر نوفمبر عام 2011، بينما كان يحاول الفرار إلى دولة النيجر الحدودية.

يشار إلى أن قناة العاصمة هي قناة فضائية ليبية و إذاعة ظهرت بعد ثورة 17 فبراير في ليبيا والتي أدت إلى الاطاحة بمعمر القذافي.

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