الأقصر تستعد للمهرجان الدولي للسينما الأوربية



> أكد اللواء “طارق سعد الدين” محافظ الأقصر على أهمية إقامة مهرجان السينما المصرية الأوربية بالمحافظة في موعده المقرر فى منتصف يناير القادم، مشيراً في ذلك إلى ماينطوى عليه من توجيه رسالة واضحة بعودة الإستقرار والأمن وبالتالي عودة السياحة، وذلك بجانب ترسيخ مكانة الأقصر ثقافياً والتفاعل في هذا الشأن مع الثقافات والفنون الأوربية كما حدث مع أفريقيا فى العام الماضي عندما استضافت الأقصر مهرجانها الدولي الثاني للسينما الإفريقية.

جاء ذلك خلال الإجتماع التنسيقي الذي عقده المحافظ واللجنة المنظمة للمهرجان وبحضور الدكتورة “ماجدة واصف” رئيس مهرجان، التي أكدت على انه سيتم دعوة العديد من الفنانيين والمصريين والأوربيين .

وأعلن الدكتور “محمد كامل القليوبي” رئيس موسسة نون الثقافية والفنون بأن الدورة الثانية للمهرجان ستشهد حضورعدد كبير من السينمائيين والشخصيات الفنية العالمية.

وأشار “وديد شكري” المدير التنفيذي إلى أهمية المهرجان ومايمثله من إمتزاج للثقافات وتبادل للخبرات بين مصر وأوربا باعتباره أن الأقصر نقطة إشعاع ستكون محط أنظار العديد من الدول .

شدد “سعد الدين” على تقديم المحافظة لكافة اوجة التعاون والدعم للمهرجان وتذليل كافة العقبات والروتينات التي قد تواجه اللجنة المنظمة وتسهيل عمليات إتمام الفاعليات، والعروض معرباً عن حرصه على إقامة المهرجان الذي يصب فى مصلحة الأقصر، مضيفاً بأنه تم وضع تصور كامل واللجنة المنظمة لما سيكون عليه حفلي الافتتاح والختام بما يناسب مكانة الأقصر الثقافية والتاريخية.

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