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مصرع طفلين في انقلاب جرار زراعي بسوهاج‎

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مصرع طفلين في انقلاب جرار زراعي بسوهاج‎ مصرع طفلين في انقلاب جرار زراعي بسوهاج‎

صورة أرشيفية

لقي طفلان مصرعهما في حادث انقلاب جرار زراعي بمقطورة محملة بكمية من حديد التسليح عليهما علي الطريق بناحية كوم نايل بمركز طهطا، حيث تلقي اللواء “إبراهيم صابر” مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة طهطا، يفيد وقوع مصادمة ووجود متوفيين علي الطريق بناحية كوم نايل بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة “فتحي عبد الصبور حسن” 35 سنة مندوب مبيعات، ويقيم بناحية القطنة بمركز طما، جرار زراعي بدون لوحات معدنية بمقطورة محملة بكمية من حديد التسليح، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابها علي جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة كلاً من: الطفل “عبد الله عبد اللاه حسن” 11 سنة تلميذ، والطفل “حسين خلف الله فتحي” 11 سنة تلميذ، ويقيمان بذات الناحية، تصادف مرورهما بالمكان.

تم نقل الجثتين للمستشفي المركزي، وبسؤال سائق الجرار وعم الطفل الأول ووالد الطفل الثاني، أيدوا ما جاء بالفحص، ونفى الأخيرين الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين أفاد تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8589 جنح المركز، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

 

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