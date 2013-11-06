الأزهر يعلن الشروط النهائية لبناء المعاهد الأزهرية…أهمها البعد عن أماكن التلوث والسكك الحديدية

حدد الأزهر الشريف الشروط النهائية لبناء المعاهد الازهرية تشمل تحديد الحد الأدني لمساحة كل معهد ، إلا انه استثنى المعاهد الابتدائية من تلك الشروط للتيسير على التحاق صغار السن بالتعليم الأزهري في القرى المختلفة .

وقال مصدر مسئول بالأزهر الشريف ان من اهم ما ركز عليه الأزهر الشريف في هذه الشروط ابتعاد المعاهد الازهرية عن القرب من سكك الحديد وا المرور بها للوصول للمعهد بعد حاثة معهد الدلنجات الذي راح ضحيتها عشرات الطلاب بالمرحلة الابتدائية .

أضاف ان من الشروط :” سهولة الوصول للمعهد وعدم وجود عوائق أو موانع تمنع الوصول السليم مثل خطوط السكك الحديدية وطرق المواصلات السريعة وخطوط الكهرباء ذات الضغوط المختلفة والترع والمصارف ومخرات السيول والأنهار التى ليس عليها كباري”.

وشدد د. عباس شومان وكيل الازهر في تصريحات صحفية أن الازهر وضع اشتراطات جديدة لانشاء المعاهد تحقق الاستفادة الكاملة ورعاية مصالح المجتمع ككل ولن يتم النظر الي انشاء اي معهد يخالف تلك الضوابط لان الهدف الاساسي هو مصلحة الازهر

ووفقا للشروط الموضوعة من الأزهر الشريف يبلغ الحد الأدنى لمساحة المعهد الابتدائي الإعدادي فتيات 1500 م2، والحد الأدنى لمساحة المعهد الابتدائي 1200 م2، و الحد الأدنى لمساحة المعهد الإعدادي 1200 م2، و الحد الأدنى لمساحة المعهد الثانوي1250 م2، و الحد الأدنى لمساحة المعهد الإعدادي الثانوي 1750م، و الحد الأدنى لمساحة المعهد الابتدائي الإعدادي الثانوي 2500 م2

واكد الأزهر الشريف في البيان الخاص بشروط البناء ، انه يلزم عند إقامة معهد ابتدائي إعدادي للبنين أو ابتدائي إعدادي ثانوي للبنين أن يتم فصل المعهد الابتدائي عن المعهد الإعدادي أو المعهد الإعدادي الثانوي بنين في الأفنية والمداخل والمرافق الأخرى والخدمات التعليمية كل على حدة.

وشدد انه لإنشاء معهد إعدادي يجب أن تكون المسافة بينه وبين اقرب معهد مماثل 5 كم أو أكثر مع تحديد المعاهد الابتدائية المغذية له.

ولفت إلى أنه يلزم لإنشاء معهد ثانوي أن تكون المسافة بينه وبين اقرب معهد مماثل 15 كم أو أكثر ويفضل أن يكون فى عواصم المراكز أو المدن الكبرى مع تحديد المعاهد الإعدادية المغذية له.

كما اشترط الأزهر الشريف أن يطل المعهد ( بأحد أضلاع الموقع الرئيسية ) علي شارع واحد معتمد على الاقل ومستمر من الاتجاهين وغير متغير العروض ومتصل بشبكة الشوارع المحيطة علي أن لا يقل عرضه عن 6م، و البعد عن مصادر التلوث البيئي والسمعي والبصري مثل مصانع الأسمنت ـ دباغة الجلود ـ منتجات بترولية ـ محاجر وخلافه.