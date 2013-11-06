توريد 1350 طن أسمدة من “موبكو” للجمعيات الزراعية بدمياط

انتهت شركة موبكولصناعة الأسمدة بدمياط من توريد 1350 طن مدعم للجمعية العامة للإئتمان الزراعي التابعة لوزارة الزراعة لتوزيعها على المزارعين في دمياط بالسعر المدعم ضمن الاتفاق المبرم بين الشركة والوزارة، والذي يقضى بتوزيع 7000 طن للسوق المحلي بالسعر المدعم ويكون الأولوية لتغطية حاجة السوق المحلى بدمياط.

وأكد المسئول الإعلامي بالشركة أن هذه الخطوة تأتى ضمن اتفاق الشركة مع وزارة الزراعة لدعم السوق المحلى انطلاقا من برنامج “حسن الجوار والتنمية المستدامة” التي تبنته شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” في التعامل مع المجتمع المدني كشركاء في النجاح، مع الأخذ في الاعتبار أن الشركة تواجه العديد من المعوقات التى تلاحق الوفاء بتعاقداتها السابقة مع وزارة الزراعة، نظراً لخطوط إنتاجها المتوقفة رغم التقارير العلمية التي برأت الشركة من أي مخرجات ضارة بالبيئة وتلاه حكم قضائي في مارس من العام الماضي، وأكده الحكم القضائى الأخير في يونيو من هذا العام والذى أمر بتشغيل المصنعين المتوقفين وهو مالم ينفذ حتي الآن.

وفيما يلي بيان بأسماء الجمعيات التي تسلمت كميات أسمدة اليوريا وهى جمعيات القرى التابعة لمركز “كفرسعد أم الرزق، الوسطانى، كفر سليمان، ميت أبو غالب، تفتيش أول، السوالم، كفر سعد البلد، الخزان، المرابعين، أبو عياد، كفر شحاته، المعاشات الكبيرة، الإبراهيمية القبلية، العباسية”، وجمعيات القرى التابعة لمركز فارسكور: “الحجاجه، العطوى، الغوابين، الروضه، الرحامنه، كفر الغاب، الغنيمية، كفر الشناوى”.