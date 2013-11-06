بالصور.. ضبط مصنع مجمدات يعمل بدون ترخيص بسوهاج

فى إطار خطة العمل بالمديرية لمكافحة الجرائم التموينية وبناء على توجيهات مدير أمن سوهاج بتكثيف الجهود وخاصة السلع المغشوشه والمنتهية الصلاحية.

وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو”غالي.ن.س” 37 سنة مدير مسئول مصنع الأمبراطور للأيس كريم والعصائر والجيلي وثلاجه مجمدات بالمصنع المنطقه الصناعية الثانية بحى الكوثر ومقيم دائرة قسم أول سوهاج لإدارته مصنع بدون ترخيص وقيامه بإستخدام الوان صناعيه غير مصرح بإستخدام فى عملية تصنيع المواد الغذائية، وكذا مواد خام مجهولة المصدر وأستخدام علامات تجاريه دون الحصول على حقوق الملكيه مخالفه للقوانين والقرارات التموينيه المنظمه فى هذا الشأن وقيامه بتخزين كميات من السلع الغذائيه المنتهية الصلاحيه والغير صالحه للإستهلاك الآدمي “لحوم ومجمدات وخضار مجمده” وإعادة طرحها فى الأسواق بعيداً عن أعين الأجهزه الرقابيه المعنيه محققاً من وراء ذلك مكاسب ماليه غير مشروعه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع ” المشار إليه حيث تم ضبط المتحري عنه المذكور وحيازته عدد 13 كرتونه بإجمالي 624 قطعة جيلي، وعدد 48 كرتونه بإجمالي 2400 قطعة، وعدد 152 كرتونة عصير بإجمالي 1824 برطمان، وعدد 45 لفة عصير فروتي بكل لفــه بإجمالي 540 كيس وعدد 28 لفة عصير فروتى بإجمالي 448 كيس، وعدد 54 قفص بلاستيك بإجمالي 5400 قطعة أيس كريم، وعدد 62 كيس بإجمالي 3720 قطعه أيس كريم، وعدد 30 كيس بإجمالي 900 كوب أيس كريم وعدد 150 كيس بإجمالي 1500 طبق وعدد 1 شيكارة مستحلبات أيس كريم زنة 17 كجم، وعدد 1 شيكارة مثبت وزنـة 15 كجم وعـدد 150 كيس بكل كيس 200 بسكوته أيس كريم، وعدد 25 باكتـه أيس كريم، وعدد 1 شيكارة سكر زنـة 20 كجم، عدد 237 كيس باميـه، وعدد 175 كيس جلاش، وعدد 21 كجم بطاطس، وعدد 21 طبق كفته، وعدد56 طبق كبده، وعدد 10 كيس قوانص، وعدد 7 كيس لحوم مفروم وعدد 106 كيس وراك فراخ، وعدد 13 كيس كبدة فراخ، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق ربح بطرق غير مشروعه، تم التحفظ علي المضبوطات

تحرر عن ذلك المحضر رقـم 2 أحوال إدارة مباحث التموين وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف،بالكشف على المتهم تبين أنه محكوم عليه فى القضيه رقم 6097 لسنة 2012م مستأنف أول سوهاج برقم حصر 5186 لسنة 2013م تبديد حبس شهر.

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