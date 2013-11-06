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محافظ الوادي الجديد يعتمد 11 مليون جنيه لدعم المرافق الخدمية

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محافظ الوادي الجديد يعتمد 11 مليون جنيه لدعم المرافق الخدمية محافظ الوادي الجديد يعتمد 11 مليون جنيه لدعم المرافق الخدمية

محمود خليفة محافظ الوادي الجيد

وافق اللواء “محمود خليفة” محافظ الوادى الجديد، علي اعتماد 11 مليون و300 ألف جنيه من وزارة التخطيط، ضمن الخطة العاجلة لدعم المرافق الخدمية لمركز ومدينة بلاط.

صرح بذلك “جمال عبد العزيز” رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادى الجديد، وقال أنه تم تخصيص 6 ملايين و173 ألف جنيه لتمهيد مداخل قرى الوحدات المحليه علي مستوي المركز.

فيما تم تخصيص 2 مليون و127 ألف جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة علي مستوي الوحدات المحليه القروية، بالإضافه الي تخصيص 3 ملايين جنيه لإنشاء مبني جديد للوحدة المحليه لمركز ومدينة بلاط بالوادى الجديد.

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