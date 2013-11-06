الأمم المتحدة تدين مقتل 30 شخصا في هجوم علي حفل زفاف بنيجيريا

ادانت الأمم المتحدة الهجوم الذي شنه مسلحون يشتبه بانتمائهم لجماعة بوكو حرام المتشددة على حفل زفاف بولاية “بورنو” شمال شرق نيجيريا، بالقرب من الحدود مع الكاميرون منذ أيام ، والذي أسفر عن سقوط 30 قتيلا.

ووصف بيان للمفوضة السامية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سيسيلي بولي ونشرته وكالة الأنباء النيجيرية اليوم الهجوم علي حفل الزفاف بالجبان، مشيرة الي أن الجماعة تستهدف الأبرياء من المدنيين والمصلين والطلاب والسياسيين وقوات الأمن.

وحذرت بولي أعضاء الجماعة من أنهم قد يواجهون تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب الهجمات المستمرة علي الأبرياء.

يذكر أن مسلحين يعتقد أنهم أعضاء في الجماعة قتلوا آلاف المواطنين في هجمات متفرقة علي مناطق بنيجيريا خلال الأعوام الماضية ولم تسلم دور العبادة من مساجد وكنائس من الهجمات وتم استهداف مدارس وكليات ومقرات صحف ومراكز للشرطة ومعسكرات للجيش أيضا.

أ ش أ