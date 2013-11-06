النصر الصوفي: كيري حاول ممارسة البلطجة في السعودية والفيصل أوقفه عند حده

أكد المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي أن كلمة وزير الخارجية السعودية خلال لقائه مع نظيره الامريكي جون كيري كانت منطقية ، ومشرفة ، عندما قال: “إن العلاقات الحقيقية بين الأصدقاء لا تقوم على المجاملة بل ترتكز على المصارحة ، والمكاشفة ، وطرح وجهات النظر بكل شفافية”، أما كلمة كيري فكانت غير مهذبة ، وتحمل في طياتها اسلوب التهديد والقرصنة.

قال زايد “إن الفيصل كانت كلمته قوية ، وواضحة ، عندما ألقى باللوم على مجلس الأمن بسبب تناوله الحلول الوسط في حل مشكلات الشرق الاوسط والتي على رأسها إهمال المشكلة الفلسطينية منذ أكثر من 60 عاما، وكذلك التدخل الإيراني في سوريا، وامتلاك إسرائيل لمفاعل نووي يهدد المنطقة بأثرها”.

كما نوه زايد إلى أن كيري لم يكن لديه أجوبه ، ولم يتوقع الوجه الآخر للسعودية ، وهو ما جعله يقول وقفنا بجانب الكويت إبان الغزو العراقي لها، وأنه لولا الولايات المتحدة لما تدفق النفط الخليجي للعالم، وكذلك دورهم في محاربة الإرهاب في الشرق الاوسط.

تساءل زايد ألم تكن الولايات المتحدة هي التي افتعلت الغزو العراقي للكويت وقبضت بعد ذلك الثمن؟، وهل أصبحت الولايات المتحدة الأن الشرطي الذي يؤمن تدفق النفط من الخليج للغرب؟، مؤكدا أن ما فعله كيري بلطجة وهمجية فاقت في اسلوبها القراصنة.

استنكر “زايد” حديث كيري عن وقوفه مع السعودية للعمل على إستقرار مصر، مشيرا إلى أن ذلك تسول مفضوح ، فالأمريكان هم من وقفوا بجانب الإخوان ضد الثورة وحاولوا إجهاضها وتدمير الجيش.

وعن قول كيري ان الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة مصر اقتصاديا، قال زايد لقد اوقفتم المعونات عنها وقمتم بالواجب، مؤكدا ان مصر ليست في حاجة للمعونات الامريكية، وشكرا فليس لدينا مكان لكم.