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زي النهاردة.. وفاة شارل العاشر ملك فرنسا 6 نوفمبر 1836

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زي النهاردة.. وفاة شارل العاشر ملك فرنسا 6 نوفمبر 1836 زي النهاردة.. وفاة شارل العاشر ملك فرنسا 6 نوفمبر 1836

في فرساي وفي التاسع من أكتوبر 1757 ولد الملك شارل العاشر آخر ملوك سلالة أسرة «آل بوروبن» حيث قامت الثورة الفرنسية بطردها من الحكم سنة 1824 وحتى 1830، وخلفه في الحكم لويس فليب، وقبله كان الملك لويس الثامن عشر الذي توفي عام 1824.

كان نظام شارل العاشر رجعي وسيئ، وكان هذا سببًا في وجود معارضة قوية من معظم الاتجاهات السياسية، مما أدى إلى قيام الملك شارل العاشر بإعطاء المزيد من الامتيازات إلى الأكليروس وطبقة النبلاء.

وتزوج شارل العاشر من «ماري تريس» القادمة من ساڤوا، إلى أن توفي في مثل هذا اليوم 6 نوفمبر 1836، بعد فراره إثر ثورة يوليو عام 1830، وقد ترك آثارًا كثيرة في الجزائر، ومن بينها سيفه الشخصي والمتواجد حاليًا بمدينة سطيف، وهو ملك لأحد المواطنين.

 

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