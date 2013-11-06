زي النهاردة.. انطلاق «المسيرة الخضراء» في المغرب 6 نوفمبر 1975

«المسيرة الخضراء» هي تظاهرة جماهيرية ذات هدف استراتيجي نظمتها الحكومة المغربية في مثل هذا اليوم 6 نوفمبر 1975، لحمل إسبانيا على تسليمها إقليم الصحراء المتنازع عليه، وهو إقليم شبه حضري مستقل كان واقعًا تحت وطأة الاحتلال الإسباني.

وفي المسيرة تجمع نحو 350 ألفًا من المغاربة في مدينة طرفاية الواقعة جنوب المغرب لعبور الصحراء المغربية وحمل المتظاهرون الأعلام المغربية ولافتات تدعو إلى «عودة الصحراء المغربية»، وصور لملك المغرب، كما اتُخذ اللون الأخضر لوصف هذه المسيرة كرمز للإسلام.

كان المغرب قد طالب منذ زمن بعيد، بأحقيته في فرض السيادة على هذه المنطقة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من المغرب على مر التاريخ، وبالمثل حاولت موريتانيا الواقعة إلى الجنوب أن تبرهن على أن هذه المنطقة تتبع الأراضي الموريتانية، ومنذ 1973 شنت جبهة «البوليساريو» المدعومة من الجزائر، حرب عصابات صحراوية كان الهدف منها مقاومة السيطرة الإسبانية على الصحراء.

وفي أكتوبر 1975 شرعت إسبانيا في إجراء مفاوضات مع قادة حركة التمرد للنزول، وفي الجزائر عقدت الحكومة المغربية العزم على إثبات أحقيتها بالصحراء الغربية بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية للبت فيها، وأقرت محكمة العدل بوجود روابط تاريخية وقانونية تشهد بولاء عدد من القبائل الصحراوية للمغرب، وكذلك بعض الروابط التي تتضمن بعض الحقوق المتعلقة بالأرض الواقعة بين موريتانيا والقبائل الصحراوية الأخرى.

ولكن أقرت المحكمة الدولية أنه لا توجد أي روابط تدل على السيادة الإقليمية بين الإقليم وبين المغرب أو موريتانيا، وأن الروابط المذكورة سلفًا لا تكفي بأي حال من الأحوال بمطالبة أي من الدولتين بضم الصحراء الإسبانية إلى أراضيهما، وقضت المحكمة الدولية بأن السكان الأصليين «أهل الصحراء» هم مالكو الأرض، وبالتالي فإنهم يتمتعون بحق تقرير المصير ولابد من الحصول على موافقة من سكان الإقليم لتفعيل ذلك الحل.

ولكن الملك الحسن الثاني رأى أن روابط الولاء بين أهل الصحراء ودولة المغرب والتي أشارت إليها المحكمة الدولية آنفًا بمثابة تأييد لموقفه، وفي غضون ساعات من صدور حكم محكمة العدل الدولية، أعلن ملك المغرب عن تنظيم «مسيرة خضراء» إلى الصحراء الإسبانية من أجل «إعادة ضمها إلى الوطن الأم»، فكانت المسيرة الخضراء والتي وضعت حدًا لحوالي ثلاثة أرباع قرن من الاستعمار والاحتلال، ومكنت المغرب من استكمال وحدتها الترابية.

وبعد أربعة أيام على انطلاق المسيرة الخضراء بدأت اتصالات دبلوماسية مكثفة بين المغرب وإسبانيا للوصول إلى حل يضمن للمغرب حقوقه على أقاليمه الصحراوية وفي 14 نوفمبر 1975 وقع المغرب وإسبانيا وموريتانيا اتفاقية، استعاد المغرب بمقتضاها أقاليمه الجنوبية وهي الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.