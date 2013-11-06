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تعليم القاهرة: أعمال صيانة للمركز الرياضى بالمديرية وإدخال ألعاب جديدة

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تعليم القاهرة: أعمال صيانة للمركز الرياضى بالمديرية وإدخال ألعاب جديدة تعليم القاهرة: أعمال صيانة للمركز الرياضى بالمديرية وإدخال ألعاب جديدة

أكد "خالد عبدالبارى"، مدير المركز الرياضى التابع لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن المركز سيخضع لأعمال الترميم وتأهيل للملاعب والصالات الخاصة بالألعاب الجماعية، حيث تستمر أعمال الصيانة الخفيفة للمركز ما يقرب من شهر كامل بدءا من منتصف نوفمبر الجارى، مشيرا إلى أن الملعب الرئيسى بالمركز سيتم تمهيده بشكل يجعله ملعبا قانونيا للعب المباريات الرسمية، وأن هناك اتجاها لإنشاء مدرجات خاصة بالملعب للحضور الجماهيرى.

وأضاف "عبدالبارى" أن المركز سيشهد إقحام عدد من الألعاب الجديدة للاهتمام بالطلاب ممارسى تلك الرياضات، والذين لم يحصلوا على فرصة لممارستها على مستوى القاهرة والإدارات التعليمية.
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