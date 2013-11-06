"أسماء فهمى القومية" تحدد 13 نوفمبر لإجراء انتخابات مجلس الإدارة

حددت مدرسة أسماء فهمى القومية والتابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية 13 من الشهر الجارى موعدا لإجراء انتخابات مجلس إدارة المدرسة لاختيار أعضائها.

وتمر انتخابات مجلس الإدارة بـ"ثلاث مراحل" على رأسها فتح باب الاكتتاب العام لشراء الأسهم، والتى لا يجوز لأحد من أولياء الأمور أن يرشح نفسه قبل امتلاكه سهم على الأقل، بالإضافة إلى مرحلة الترشيح وأخيرا مرحلة الانتخابات.

وقال مدحت مسعد إن مجلس إدارة الجمعية العامة قرر زيادة عدد الأعضاء من أولياء الأمور المشاركين فى الانتخابات لإعطاء الفرصة للجميع للتعبير عن رأيه واختيار الأفضل لتمثيل مجلس إدارة المدرسة.

يذكر أن مجلس إدارة المدرسة يتكون من 6 أعضاء منتخبين وعضوين يتم تعيينهم من قبل مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد، كما أن مجلس إدارة المعاهد قد حدد منصف ديسمبر القادم كآخر موعد لانتهاء انتخابات المجلس على مستوى الـ39 مدرسة على مستوى الجمهورية.