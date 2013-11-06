ما هو مرض الإيدز "نقص المناعة"؟

يسمع كثير منا عن الإيدز أو متلازمة نقص المناعة المكتسبة " AIDS "، دون أن يعرف ماهيته، ويقول الدكتور محمد المنيسى، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، إن مرض نقص المناعة هو مرض يصيب الجهاز المناعى البشرى، ويسببه فيروس نقص المناعة البشرية وتؤدى الإصابة به إلى التقليل من فاعلية الجهاز المناعى للإنسان، بشكل تدريجى ليترك المصابين به عرضة للإصابة بأنواع من العدوى الانتهازية والأورام.

وينتقل فيروس نقص المناعة إلى المصاب، كما يقول غانم عن طريق حدوث اتصال مباشر بين غشاء مخاطى أو مجرى الدم وبين سائل جسدى يحتوى على هذا الفيروس، مثل الدم أو السائل المنوى للرجل أو السائل المهبلى للأنثى، أو المزى أو لبن الرضاعة الطبيعية، ويمكن أن ينتقل هذا الفيروس من خلال الاتصال الجنسى غير الآمن سواء الشرجى أو المهبلى أو الفموى، أو من خلال عملية نقل الدم، أو من خلال إبر الحقن الملوثة بهذا الفيروس، كما يمكن أن ينتقل من الأم إلى جنينها خلال مرحلة الحمل أو الولادة أو الرضاعة.

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