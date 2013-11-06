أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

النوم المبكر يحد من إصابة الأطفال بالسمنة

Google+ Print
النوم المبكر يحد من إصابة الأطفال بالسمنة النوم المبكر يحد من إصابة الأطفال بالسمنة

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة تمبل بولاية فيلاديفيا الأمريكية، ونشرت مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن السمنة التى تصيب الأطفال.

وأشارت الدراسة التى شملت 37 طفلاً، تتراوح أعمارهم ما بين 8 و11 عاماً، أن عدم الحصول على القدر الكافى من النوم يُعد من أبرز العوامل التى تتسبب فى إصابة الأطفال الصغار بالسمنة، وأن الأمر لا يقتصر فقط على تناول الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية والحلويات وقلة النشاط والحركة.

وكشفت النتائج أن حصول الأطفال على القدر الكافى من النوم والخلود إلى السرير، فى وقت مبكر من الليل، ساهم فى تقليل عدد السعرات الحرارية التى حصلوا عليها يومياً بمقدار 134 كالورى، وانخفض وزنهم بمقدار نصف رطل، وكما ساهم ذلك فى خفض مستويات هرمون "ليبتين"، والذى ينظم عملية الجوع، والحد من مستوياته، وبالتالى تناول كميات أقل من الأطعمة، بما يساهم فى تقليل فرص الإصابة بالسمنة.

ويشير شانتيل هارت، أحد القائمين على الدراسة، أن النتائج أثبتت أن تعزيز نوم الأطفال الصغار خلال الليل سيكون له انعكاسات كبيرة وتأثيرات إيجابية للغاية فى الوقاية من الإصابة بالسمنة.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية الشهيرة "Pediatrics"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الرابع من شهر نوفمبر الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365