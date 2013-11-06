مؤتمر للنيابة الإدارية بالقليوبية لمناقشة اختصاصاتها بالدستور

أكد أعضاء نادى مستشارى النيابة الإدارية بالقليوبية رفضهم لمحاولات مجلس الدولة لتعطيل مقترح لجنة الخمسين، الخاص بعودة بالقضاء التأديبى إلى النيابة الإدارية.

وأكد الأعضاء أن مجلس الدولة لا ينظر للمصلحة العامة ويتجاهل المشكلات الناتجة عن بطء إجراءات التقاضى، مما يتسبب فى معاناة لأكثر من 6 ملايين موظف فى الجهاز الإدارى فى الدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية مساء أمس بالقليوبية تحت عنوان (عودة قضاء التأديب إلى النيابة الإدارية حق وواجب تقتضيه المصلحة العامة).

ومن جانبه أكد المستشار محمد الحسينى أمين عام نادى مستشارى نادى النيابة الإدارية بالقليوبية ومقرر عام المؤتمر أن النيابة الإدارية بوضعها الحالى قنبلة موقوتة، وأن هناك حالة ملحة لتعديل وضعها، حتى يكون لها دور فى إرساء العدالة الناجزة، خاصة أن القضاء التأديبى ينظر أكثر من مليون قضية، ينظرها 120 قاضيا فقط فى مجلس الدولة، مما يتسبب فى عطل العمل.

وأضاف الحسينى أن قضاة وأعضاء النيابة الإدارية هم الأقدر على فحص القضايا الإدارية والأكثر كفاءة فى تقدير العقوبة التأديبية بحكم اتصالهم بالنظم القانونية، التى تحكم سير المرافق العامة بالدولة، مقترحا أن يتم تقديم مقترح جديد للجنة بدمج النيابة الإدارية مع مجلس الدولة.

وكشف الحاضرون من وكلاء ورؤساء النيابة الإدارية أن نقل القضاء التأديبى لأعضاء النيابة الإدارية لا يحتاج كل هذه الضجة، مشيرين إلى أن الهدف من مقترح لجنة نظم الحكم بشأن القضاء التأديبى هو التخفيف من الجهات القضائية، ومنها مجلس الدولة وتحسين الإمكانات المتاحة وخاصة أن مجلس الدولة بطريقة عمله الحالية يتسبب فى تأخير العدالة الناجزة، ويسبب معاناة للموظف المحال للتأديب بإن يتسبب مجلس الدولة فى تعطيل الفصل فى القضايا الخاصة بالمخالفات الإدارية.

وأضاف الحاضرون أن السرعة فى الجزاء التأديبى الأساس فى مقترح لجنة الخمسين، وأن المقاومة الشديدة لمجلس الدولة لهذا المقترح أمر غير مرغوب فيه، وكان يتعين على المجلس ألا يلجأ لأسلوب التهديد فى مواجهة هذا الأمر، مشيرين إلى أن أصحاب المصلحة فى هذا الأمر، هم 6 ملايين موظف داخل الجهاز الإدارى، حتى يتم إنجاز التقاضى فى أسرع وأقل وقت، وبأقل مجهود لأن الوضع الحالى يتسبب فى معاناة للكثيرين.

وناشد المشاركون فى المؤتمر مجلس الدولة إعلاء صوت العقل ومناقشة المقترح بطريقة إيجابية، دون عمل مشاكل وأن يتخلوا عن التعالى الذى يتعاملون به فى هذه القضية.