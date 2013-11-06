كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي بافتتاح مشروعات جديدة..اليوم

تحتفل محافظة كفر الشيخ اليوم الأربعاء بعيدها القومى الذى بدلا من يوم الإثنين الماضي الموافق الرابع من نوفمبر من كل عام ذكرى معركة البرلس البحرية بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية على مستوى المحافظة.

> كان محافظ كفر الشيخ قد أجل الاحتفال يوم الاثنين إلى اليوم الأربعاء نظرا لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وتحسبًا لأى أعمال عنف تعكر صفو الاحتفال الذى استعدت له المحافظة من خلال قيام المحافظ بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء معركة البرلس بمدينة بلطيم.

> وافتتاح المحافظ عدد من المشروعات الجديدة ومنها بدء العمل بازدواج طريق “دسوق كفر الشيخ “بتكلفة 400 مليون جنية وإنارته وربطه بالطريق الدولى وإصلاح وترميم وإزالة المطبات على رافد الطريق الدولي “كفر الشيخ بلطيم “..وجارى إنشاء الطريق الدائرى بمطوبس وربطه بمدينة فوه ورصف عدد 12 طريق بالقرى بمركز مطوبس ضمن الخطة العاجلة وإنشاء مدينة مطوبس الجديدة على مساحة 500 فدان والتي يتم تنفيذها بمعرفة القوات المسلحة.

> وتضمن المشروعات إنشاء عدد 4 مدارس والممولة من منحة دولة الإمارات الشقيقة بالإضافة لاستكمال وانشاء عدد 22 مدرسة وجارى البحث عن أراضى لإنشاء مدارس جديدة وإنشاء 100 محل تجارى بشارع المصنع بمدينة كفر الشيخ بحق انتفاع بعد توسعته وتطويره بتكلفة مليون جنية، وإنشاء عدد 254 عمارة سكنية بعدد وحدات 4856 وحدة موزعة على جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة .