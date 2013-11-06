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يوفنتوس يتعادل مع ريال مدريد في قمة دوري أبطال أوروبا

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يوفنتوس يتعادل مع ريال مدريد في قمة دوري أبطال أوروبا يوفنتوس يتعادل مع ريال مدريد في قمة دوري أبطال أوروبا

أنطونيو كونتي المدير الفني لنادى يوفنتوس الإيطالي

انتزع المهاجم فرناندو تورينتي نقطة غالية ليوفنتوس الايطالي بعدما قاد فريقه للتعادل 2-2 مع ضيفه ريال مدريد الاسباني اليوم الثلاثاء في المجموعة الثانية بدوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
> وتقدم يوفنتوس في الشوط الاول عبر ركلة جزاء من ارتورو فيدال لكن ريال مدريد رد بهدفين متتاليين في النصف الثاني من اللقاء.
> وتعادل البرتغالي كريستيانو رونالدو لريال مدريد بعد خطأ من مارتن كاسيريس ليرفع رصيده الى ثمانية اهداف في المسابقة هذا الموسم ثم صنع الهدف الثاني لزميله جاريث بيل بعد قليل.
> وأرسل كاسيريس تمريرة عرضية تعادل بها الاسباني يورينتي ليوفنتوس في الدقيقة 66.
> ولم يحقق يوفنتوس اي فوز حتى الأن في أربع مباريات في المجموعة ليصبح رصيده ثلاث نقاط بينما اقترب ريال مدريد من التأهل لدور الستة عشر بعدما حافظ على الصدارة برصيد عشر نقاط

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