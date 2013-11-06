ولي العهد يتسلم رسالة لخادم الحرمين من الرئيس اليمني.. ويستقبل سفير المغرب

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادئ رئيس الجمهورية اليمنية. وقام بنقل الرسالة معالي وزير الدفاع بالجمهورية اليمنية اللواء ركن محمد ناصر أحمد خلال استقبال سمو ولي العهد له في مكتبه بالمعذر امس. وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون القائم بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمه وتعزيزه، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن حسين بن عبدالله القبيل ومدير إدارة التعاون والمساعدات العسكرية الخارجية اللواء طيار ركن ناصر بن سعد الحميدان ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع المكلف اللواء صقر بن محمد العمري والملحق العسكري السعودي في صنعاء العميد ركن مذكر بن عبدالرحمن الحارثي، فيما حضره من الجانب اليمني مساعد وزير الدفاع لشؤون الإسناد اللوجستي اللواء ركن الدكتور صالح محمد حسن والقائم بالأعمال بالإنابة محمد عبدالعزيز عثمان ورئيس أركان القوات الجوية العميد ركن طيار عبدالملك محمد الزهيري وملحق الدفاع لدى المملكة العقيد ركن طيار زيد علي الأكوع.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر امس سفير المملكة المغربية لدى المملكة عبدالسلام بركة. وجرى خلال الاستقبال بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه.