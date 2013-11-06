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إثيوبيا: تم إنجاز 25% من سد النهضة..وسنبدأ توليد الكهرباء العام القادم

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إثيوبيا: تم إنجاز 25% من سد النهضة..وسنبدأ توليد الكهرباء العام القادم إثيوبيا: تم إنجاز 25% من سد النهضة..وسنبدأ توليد الكهرباء العام القادم

 

أرشيفية لسد النهضة

أعلن مكتب التنسيق الوطنى الإثيوبى لمشروع سد النهضة، أن السد سيبدأ توليد الكهرباء خلال العام القادم.

ونقل التليفزيون الإثيوبى عن زاديج أبرهة، نائب المدير العام لمكتب التنسيق الوطنى، قوله إن مشروع سد النهضة يضع اللمسات النهائية للإعداد للبدء فى توليد 700 ميجاوات من الكهرباء بحلول العام القادم.

وقال أبرهة إن العمال فى موقع المشروع يعملون على مدار الساعة من أجل الوفاء بهذا الجدول الزمنى.

وأضاف قائلا “إنه تم حتى الآن إنجاز 4. 25% بالفعل من العمل فى مشروع السد، وإن المشروع وفر حتى الآن ستة آلاف وظيفة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم فى نهاية المطاف”.

ويوصف هذا المشروع بأنه سيكون أكبر مشروع فى أفريقيا لتوليد الكهرباء، وأنه سيساعد على توليد ستة آلاف ميجاوات من الكهرباء.

جدير بالذكر أن وزراء الموارد المائية بالسودان ومصر وإثيوبيا كانوا قد أكدوا خلال اجتماعهم فى العاصمة السودانية، التزام الدول الثلاث بالتنسيق المشترك والحوار البناء من أجل التوصل إلى إجماع بشأن سد النهضة الإثيوبى، وفقا لتوصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن السد.

من جانبه، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبى ألمايهو تيجينو “إن قرار شعب وحكومة إثيوبيا الخاص بالبدء فى بناء السد ناتج عن الرغبة فى تحقيق أهدافنا للتنمية الوطنية، والتزامنا بالتعاون الإقليمى المتكامل والمستدام”.

وأكد الوزير الإثيوبى أهمية بناء الثقة وتشجيع التعاون بين دول حوض النيل الشرقى، وأشار إلى أن الإثيوبية قبلت تقرير لجنة الخبراء الدولية بشأن السد، وأن إثيوبيا حريصة على بناء السد، وفقا للمعايير الدولية، وعدم إلحاق ضرر بمصالح دول حوض النيل الشرقى.

أ ش أ

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