بالفيديو - السيدة العجوز لا تأكل البرتقال

أخفق يوفنتوس في نيل مراده، واكتفى بتعادل مخيب لآماله مع ضيفه ريال مدريد بهدفين لمثليهما في مباراة أنعشت ليلة الثلاثاء من دوري أبطال أوروبا.

المباراة كانت رائعة على المستوى الكروي، جيدة في نتيجتها بالنسبة لريال الذي ارتدى الزي البرتقالي لأول مرة هذا الموسم.

وبات الميرنجي في حكم المتأهل في صدارة المجموعة إثر رفع رصيده لـ10 نقاط من 4 مباريات بـ3 انتصارات وتعادل.

في المقابل، يوفنتوس سقط إلى ذيل المجموعة بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط من 3 تعادلات وهزيمة.

ويملك جالاتاسراي 4 نقاط في المركز الثاني، ويشاركه في الرصيد كوبنهاجن الدنماركي الذي فاز على الفريق التركي بهدف دون رد.

يوفنتوس المثير

لأول مرة يتعادل الفريقان في أخر 10 أعوام، بعد 15 مباراة كان دائما هناك طرف منتصر، غالبا ما كان البيانكونيري.

يوفنتوس استهل المباراة بطريقة 4-3-3 بدلا من اسلوبه المعتاد 3-5-2، ولعب كارلوس تيفيز على الجناح الأيسر مقابل لكلاوديو ماركيزيو وأمامهما فرناندو يورينتي.

لعب بول بوجبا في مثلث أضلاعه متسعة، ليغطي كل الجانب الأيسر وقلب الملعب ويشترك مع تيفيز في الهجوم على ريال، وقابل دوره أرتورو فيدال ناحية اليمين والثنائي ارتكز أمام بيرلو.

بينما اعتمد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على شابي ألونسو لتنظيم الدفاع أمام سامي خضيرا ولوكا مودريتش، وتولى جاريث بيل وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة الهجوم.

لكن أنشيلوتي غير شيء ما، اعتمد رونالدو يمينا بدلا من اليسار، واستخدم بيل ناحية اليسار رغم أنه يلعب يمينا منذ جاء لريال مدريد.

هيمن يوفنتوس على الملعب في الشوط الأول، وضغط بوجبا كثيرا على الظهير الأيمن لريال مدريد سيرخيو راموس الذي لم يلعب في هذا المركز منذ فترة طويلة.

أنقذ إيكير كاسياس مرماه من فرصتين محققتين ليوفنتوس، الأولى كرة من بيبي نفسه سددها برأسه بالخطأ في اتجاه شباك ريال مدريد، والثانية من ماركيزيو.

وترجم يوفنتوس سيطرته لهدف في الدقيقة 41 من ركلة جزاء نفذها فيدال، واحتسبت لصالح بوجبا على رافايل فاران أضعف حلقات الدفاع الملكي.

شوط ملكي

النصف الثاني من المباراة عاد رونالدو يسارا وبيل يمينا، وتحسن مردود مودريتش وخضيرا في وسط الملعب فسيطر الميرنجي.

تعادل رونالدو لريال مدريد في الدقيقة 52 من تمريرة كريمة بنزيمة، ليصبح النجم البرتغالي هدافا للمسابقة حتى الآن برصيد 8 أهداف أعلى من زلاتان إبراهيموفيتش بهدف.

ثم اقتنص جاريث بيل – صاحب الـ100 مليون يورو – الهدف الثاني بتصويبة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء في هجمة مرتدة سريعة.

الهجمات المرتدة لريال مدريد أثمرت في تلك الفترة، ويوفنتوس ظهر مرتبكا من المساحات والأخطاء التي يرتكبها دفاعه.

وكاد شابي ألونسو أن يسجل هدفا جديدا للميرنجي بتصويبة ردتها العارضة في لقطة رائعة الجمال.

لكن يوفنتوس لم يخرج خالي الوفاض، وانتزع نقطة من البلانكو بكرة عرضية من مارتن كاسيرس ترجمها فرناندو يورينتي بهدف جعل الفريقين يرتضيان التعادل.

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